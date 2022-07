Anzeige Das erste Sommerfest bei MINI München am 14. Juli

Feiern Sie mit uns am 14. Juli ab 16 Uhr das MINI and Friends Sommerfest bei MINI München am Petuelring. Es erwarten Sie viele Highlights vor Ort!

08. Juli 2022 - 07:08 Uhr

Das erste MINI München Sommerfest findet am 14. Juli statt. © MINI München

Das gesamte Team von MINI München freut sich riesig auf die Sommerzeit und möchte Sie ganz herzlich zum ersten MINI and Friends Sommerfest am Donnerstag, den 14. Juli ab 16 Uhr bei MINI München am Petuelring (Zufahrt über die Riesenfeldstraße 7) einladen. MINI München veranstaltet das erste Sommerfest dieser Art am 14. Juli. © MINI München Dieses Sommerfest bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten Unter dem Motto "MINI AND FRIENDS – DIGITAL. NACHHALTIG. MÜNCHEN." können Sie neben unseren aktuellen MINI Modellen in unserem Showroom die nachhaltigen und innovativen Produkte verschiedenster Marken aus München und Umgebung entdecken. Modernen und hochwertigen Schmuck gibt es von MARY's Munich so bestaunen. © MARY's Munich Erleben Sie dabei die angesagtesten Artikel aus dem Bereich Lifestyle und Fashion, unter anderem handgefertigte Keramik von arrabbiata, hochwertige Schmuckstücke von MARY´s Munich, nachhaltige Haushaltsprodukte von everdrop und kreative Mode von NEW | BAV. Verschaffen Sie sich zudem faszinierende Einblicke in das Thema Metaverse – bleiben Sie neugierig und seien Sie am 14. Juli 2022 dabei. Angesagteste Fashion gibt es von NEW | BAV. © NEW | BAV Genießen Sie die sommerlichen Temperaturen bei einer kühlen Erfrischung und verschiedensten Leckereien aus unserem Foodtruck im Außenbereich oder entdecken Sie verschiedene Cola- und Limosorten von Eizbach – hier bleiben keine Wünsche offen. Genießen Sie auf dem MINI München Sommerfest eine erfrischende Limo von Eizbach. © Eizbach Auch für unsere kleinen Besucher wird es vor Ort jede Menge Highlights geben, sodass garantiert keine Langeweile aufkommt. Abgerundet wird das Ganze durch die passende musikalische Begleitung von DJ Zoom.Like, der mit sommerlichen Vibes und Beats für die richtige Stimmung sorgt. Freuen Sie sich auf viele weitere Highlights vor Ort wie Workshops, Grillen am Lagerfeuer, tolle Gewinnspiele und DIY-Angebote. Erleben Sie eine herausragende Künstlerin hautnah Ab 19:30 Uhr verzaubert Sie die Popmusikerin Loi mit einer Stimme, die einen hellhörig macht und regelrecht umhaut. Genau auf das sollten Sie vorbereitet sein, wenn Sie Loi bei ihrem Auftritt in gemütlicher Wohnzimmer-Konzertatmosphäre zuhören. Auf dem MINI München Sommerfest gibt es natürlich auch etwas auf die Ohren, dafür sorgen Loi und DJ Zoom.Like. © Loi/DJ Zoom.Like Folgen Sie uns für weitere Highlights zum MINI München Sommerfest am 14. Juli auf Instagram und Facebook! Wir verraten Ihnen mehr über unsere Partner und Aktionen vor Ort und freuen uns auf Ihren Besuch!