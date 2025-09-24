AZ-Plus

Darum herrscht auf dieser Baustelle in Giesing Stillstand

Auf der Stadelheimer Straße sind seit Wochen Spuren gesperrt. Doch wird hier auch gebaut? Die Freien Wähler im Münchner Stadtrat haken nach. 
Autorenprofilbild Christina Hertel
Christina Hertel |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 5  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Diese Straßensperrung auf der Stadelheimer Straße sorgt für Ärger. Jetzt muss das Rathaus dazu Fragen beantworten.
Diese Straßensperrung auf der Stadelheimer Straße sorgt für Ärger. Jetzt muss das Rathaus dazu Fragen beantworten. © CSU/FW
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Stillstand auf Baustellen will das Rathaus eigentlich nicht mehr dulden. Ab 2026 müssen private Bauherren sogar Strafen zahlen, wenn Baustellen zu lange dauern. Für städtische Baustellen gilt das nicht. CSU und Freie Wähler waren von Anfang an gegen diese Ausnahme. Denn auch bei Baustellen der Stadtwerke kann es mal länger dauern.

So wie bei dieser Baustelle in Giesing: Gegenüber dem Frauengefängnis zwischen der Tegernseer Landstraße und der Warthofstraße ist gerade in beide Fahrtrichtungen jeweils eine Fahrspur blockiert, weil die Stadtwerke einen Fernwärme-Anschluss legen. Baubeginn war laut Stadtwerke der 4. August.

"Der Verkehr wird behindert"

Doch seit Wochen herrsche Stillstand, sagt Freie-Wähler-Stadtrat Hans-Peter Mehling. "Der Verkehr wird durch die Baustelle an der Stadelheimer Straße erheblich behindert." Er will nun mit einer Anfrage herausfinden, woran es hakt. Denn schließlich müsse bei Baustellen im öffentlichen Raum der Grundsatz gelten, sie so kurz wie möglich zu halten.

Die Stadtwerke antworten auf eine AZ-Anfrage: Es habe nur "kurzfristige Unterbrechungen" gegeben, die "in der Verantwortung der ausführenden Firma liegen". Dadurch verzögert sich die Fertigstellung um zehn Tage. Am 10. Oktober soll alles fertig sein.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
5 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Nobbse2710 vor 25 Minuten / Bewertung:

    Warum gibt es hier keinen Daumen runter? Bei so blöden Kommentaren eines Grünen-Hassers wie AufmerksamerBürger, der anscheinend Null Ahnung hat, wie die Realität heutzutage läuft, mit Subunternehmen und Subsubunternehmen, und in allem eine Verschwörung sieht, dringend nötig.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Leberkas vor 18 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Nobbse2710

    Weil er damit ausnahmsweise Recht hat.
    Und weil Sie dann auch schon zig "Daumen runter" hätten. 🤭

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • AufmerksamerBürger vor 2 Stunden / Bewertung:

    Der Grund dürfte sehr einfach sein: Grundsatz der Grünen -sie leiten die Verwaltung - die bürgerliche Mitte der Gesellschaft und die Wirtschaft maximal zu drangsalieren, wird mit solchen Maßnahmen wirksam umgesetzt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.