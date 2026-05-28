Auf dem Münchner Viktualienmarkt sind Einwegbecher und -schalen für Speisen und Getränke eigentlich verboten. Jetzt hat die Stadt ein neues Pfand-Rückgabe-System gestartet. Die AZ erklärt, wie es funktioniert und warum viele Händler noch skeptisch sind.

Einweg-Geschirr ist auf dem Viktualienmarkt eigentlich nicht mehr erlaubt. Doch noch dürfen es die Händler anbieten, wenn sie einen Aufpreis verlangen.

Mülltonnen, aus denen Plastikbecher und Pappkartons quillen – solche Bilder will die Stadt vermeiden. Seit fast eineinhalb Jahren sind deshalb Speisen und Getränke in Wegwerf-Behältern auf den Münchner Märkten nicht mehr gratis erlaubt. Händler müssen fürs Einweg-Geschirr einen Aufpreis verlangen und eine Mehrweg-Option anbieten. Auch auf dem Viktualienmarkt, wo die Händler inzwischen gefühlt mehr Geschäft mit Snacks und Getränken als mit Obst und Gemüse machen.

Bürgermeisterin Verena Dietl (links), die Chefin der Münchner Märkte Kira Weißbach und Philipp Goos, der Geschäftsführer von Recup, erklären das neue Pfand-System. © Daniel Loeper

30 bis 50 Cent fallen zum Beispiel in der Suppenküche an, wenn man das Gericht lieber in der Pappschale haben will, erzählt Stefan Feichtner, der dort Gastronomie-Chef ist. "Doch vielen ist der Aufpreis egal. Sie nehmen trotzdem lieber Einweg." Womöglich weil viele nicht wissen, wohin mit der Plastik-Pfand-Schüssel?

Münchner Bürgermeisterin: "Wir müssen es leicht machen"

Damit soll nun Schluss sein. "Wenn wir möchten, dass Menschen auf Mehrweg umsteigen, müssen wir die Nutzung so leicht wie möglich machen", sagt Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD). Die Stadt hat deshalb ein neues System gestartet: An fünf verschiedenen Orten auf dem Viktualienmarkt stehen nun Pfand-Rückgabe-Stationen. Dietl und Philipp Goos, der Geschäftsführer von Recup, erklären das Konzept.

Die wichtigste Voraussetzung, dass man die Pfand-Automaten nutzen kann: Man muss das Essen oder das Getränk bei einem Händler gekauft haben, der beim neuen System mitmacht – der also Geschirr der Firma Recup verwendet. Bis jetzt haben sich laut Philipp Goos zehn Händler angeschlossen – von 50. Es gebe weitere mündliche Zusagen.

Stefan Feichtner von der Suppenküche macht schon mit: "Für uns ist es eine Arbeitserleichterung, wenn wir die Schalen nicht mehr annehmen müssen", sagt er. Jetzt kann er seine Kunden zu den Automaten schicken.

Für den Becher zahlt der Kunde einen Euro und für die Bowl fünf Euro Pfand. An der Rückgabe-Station scannt er den QR-Code auf dem Geschirr, eine Tür öffnet sich. Dann muss man es bloß noch reinstellen und bekommt direkt in bar das Geld zurück. "Dreimal die Woche wird das Geschirr abgeholt und gespült", sagt Goos von Recup.

Eine halbe Million gibt die Stadt dafür aus

Die Stadt hat die Kosten für die neun Rückgabe-Boxen an den fünf Standorten übernommen. Etwa eine halbe Million für einen Zeitraum von fünf Jahren fällt dafür laut einer Sprecherin der Märkte München an.

So sehen die Pfand-Becher und Schüsseln aus, die man an den Automaten abgeben kann. Dafür muss man den QR-Code scannen. © Daniel Loeper

Für die Händler ist das Ganze jedoch auch nicht gratis: Sie zahlen für die Becher und fürs Spülen. Auch eine Systemgebühr wird fällig. Was genau auf die Händler zukommt, hänge von der Nachfrage ab, sagt Goos. Für die Suppenküche spielten die Kosten keine Rolle, bei der Frage, ob sie dabei ist oder nicht, sagt Stefan Feichtner. "Womöglich wird es für uns eher günstiger." Denn schließlich müssen die Stände ja auch schon Mehrweg-Becher anbieten.

Und doch sind einige Händler skeptisch. Oder warum sind 80 Prozent bisher nicht dabei? "Alles Neue braucht erst einmal eine Zeit, bis es angenommen wird", antwortet Goos von Recup darauf. Bei der Frage, ob das neue System Erfolg hat, sieht Chico, der mit seiner Familie die Saftbar betreibt, ein Problem: "Die Touristen laufen weiter." Sie wollen nicht zurück, um ihren Becher abzugeben.

Händler: "Dann ist der Viktualienmarkt tot"

Er ist überzeugt: "Wenn die Stadt Einweg komplett verbietet, dann ist der Viktualienmarkt tot. Wir leben von den Touristen." Und die würden dann halt ihren Saft oder ihren Kaffee gegenüber bei Starbucks trinken. "Das System müsste es in ganz München geben", sagt er.

Tatsächlich will die Stadt auch die umliegenden Cafés dazu bringen, mitzumachen. Denn die Stimmung unter den Händlern ist wegen der Debatte rund ums Einweg-Verbot schlecht. Ein paar klagen sogar wegen der neuen Satzung, die vorschreibt, dass Speisen und Getränke nur in Mehrweg-Behältnissen ausgegeben werden müssen. Die Gerichtsentscheidung steht noch aus. Und noch duldet die Stadt, dass die Händler für Einweg-Behälter einen Aufpreis verlangen.

"Ende des Jahres wollen wir uns mit den Händlern zusammensetzen und das Ganze noch einmal besprechen", sagt eine Sprecherin der Märkte München.