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Polizei fasst Sexualtäter im Alten Botanischen Garten in München

Der 50-Jährige saß in einem Gebüsch im Alten Botanischen Garten – mit heruntergelassener Hose und direkter Blickrichtung auf den Kindergarten. Zwei Tage zuvor war er am Königsplatz erwischt worden.
Ralph Hub |
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Polizeibeamte überprüfen die Personalien eines verdächtigen Mannes im Alten Botanischen Garten.
Polizeibeamte überprüfen die Personalien eines verdächtigen Mannes im Alten Botanischen Garten. © Hub, Archiv

Der Mann saß am Montagvormittag in einem Gebüsch im Alten Botanischen Garten und benahm sich verdächtig. Einer Streife des Kommunalen Außendienstes des KVR fiel das merkwürdige Verhalten auf und sie sah sich die Sache aus der Nähe an.

Exhibitionist in der Nähe eines Kindergartens

Der Verdächtige hatte sich kurz vor 11 Uhr in dem Gebüsch die Hose heruntergezogen und "nahm sexuelle Handlungen an sich vor", wie das Polizeipräsidium mitteilte. Der Mann befand sich dabei in der Nähe des Spielhauses Sophienstraße mit direkter Blickrichtung auf den Kindergarten, sagte eine Polizeisprecherin. "Die Kinder bekamen von dem Vorfall nichts mit", betonte die Sprecherin. Der Verdächtige soll auch nicht versucht haben, die Aufmerksamkeit von Kindern auf sich zu ziehen.

50-jähriger Verdächtiger angezeigt

Die Streife des Kommunalen Außendienstes, die zufällig vorbeikam, holte den Verdächtigen aus dem Gebüsch. Zur Unterstützung wurden Beamte der nahe gelegenen Polizeiinspektion gerufen. Die Polizisten nahmen den Verdächtigen fest. Nach Angaben des Polizeipräsidiums handelt es sich um einen 50 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde angezeigt und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Kommissariat 15, zuständig für Sexualstraftaten, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Verdächtige war zwei Tage zuvor am Königsplatz erwischt worden, wie er mit heruntergelassener Hose in einem Gebüsch saß und sich selbst befriedigte.
Der Verdächtige war zwei Tage zuvor am Königsplatz erwischt worden, wie er mit heruntergelassener Hose in einem Gebüsch saß und sich selbst befriedigte. © IMAGO/Richard Wareham (www.imago-images.de)

Verdächtiger auch am Königsplatz erwischt

Der Verdächtige war zwei Tage zuvor in der Nähe des Alten Botanischen Gartens schon einmal wegen seiner sexuellen Neigungen aufgefallen. Er war am Königsplatz erwischt worden, wie er mit heruntergelassener Hose in einem Gebüsch saß und sich selbst befriedigte. Der 50-Jährige ist bereits bei der Polizei aktenkundig. Allerdings handelte es sich bisher nur um Eigentumsdelikte.

Die allgemeine Sicherheitslage im Alten Botanischen Garten

Allgemein hat sich die Sicherheitslage im Alten Botanischen Garten laut der jüngsten Kriminalstatistik deutlich verbessert. Die Polizei meldete einen starken Rückgang der Straftaten. Die Zahl der Streifen wurde erhöht, die Beleuchtung in der Grünanlage verbessert, Büsche und Bäume zurückgeschnitten. Zudem hat die Stadt ein striktes Verbot für Alkohol, Cannabis und Waffen erlassen, das streng kontrolliert wird. Verstöße werden konsequent geahndet, betonen die Sicherheitsbehörden.

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