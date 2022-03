Daglfinger Blumenhof: Blumen für den schönsten Tag im Leben

AZ-Hochzeitsaktion: Der Daglfinger Blumenhof gestaltet die Dekoration der Feier – und den Brautstrauß. Alles für den perfekten Blumentraum für Melissa und Ali.

25. März 2022 - 07:03 Uhr

"Blumen gehören bei jedem wichtigen Anlass im Leben dazu", sagt die Floristin Christine Großmann. "Bei der Geburt werden Blumen verschenkt und auch am Ende unseres Lebens. Und eine Hochzeit ist ein besonders schöner Rahmen für Blumen." Aus diesem Anlass ist Melissa mit ihrer Freundin Carmen zu ihr in den gekommen: Das Traditionsgeschäft stattet die Hochzeitsfeier von Melissa und Ali aus, den Gewinnern der AZ-Hochzeitsaktion " ".

In dem großen Gartencenter im Münchner Osten gibt es ein riesiges Angebot an saisonalen Zimmer-, Balkon- und Gartenpflanzen, einheimischen Sträuchern und Pflanzgefäßen sowie an frischen Schnittblumen, kreativer Floristik und dekorativen Accessoires.

Der Blumentraum des Daglfinger Blumenhofs. © Rico Güttich

Vintage-Look und Saisonale Blumenträume

Hier können schnell alle Wünsche der Braut erfüllt werden: Melissa stellt mit Christine Grossmann die Tischdeko für die Feier zusammen, ganz im angesagten Vintage-Look. In diesem soll auch ihr Brautstrauß sein: mit Rosen, etwas verspielt, aber insgesamt mit zurückhaltenden Farben.

Eine schöne Wahl, findet Simone Schröder. Sie leitet mit ihrem Lebensgefährten Ulrich Gebert den , der von dessen Familie seit 30 Jahren geführt wird. Die Wahl des Brautstraußes ist nicht immer so unkompliziert wie bei Melissa.

Die Co-Leiterin des Daglfinger Blumenhofs Simone Schröder inmitten der blühenden Pracht. © Rico Güttich

"Es gab schon die verrücktesten Wünsche", sagt Simone Schröder und lacht, "zum Beispiel Maiglöckchen im September oder Pfingstrosen kurz vor Weihnachten." Dabei ist die Regel einfach: Die Blumen des Brautstraußes müssen zur Jahreszeit passen, sodass sie während des ganzen Hochzeitstags schön bleiben.

Floristin Christine Großmann und Freundin Carmen stehen Melissa bei der Auswahl der Blumen zur Seite. © Rico Güttich

Jeder Wunsch soll wahr werden

Idealerweise sollten Paare drei Wochen vor der Trauung in den kommen, sodass dessen Team die Blumen rechtzeitig bestellen kann. Ein Paar kam mal am Tag vor der Hochzeit – eine halbe Stunde, bevor der Blumenhof schloss. "Den Brautstrauß konnten wir gerade noch hinzaubern", sagt Simone Schröder lachend. "Die beiden waren dabei tiefenentspannt."

Ein anderes Paar kam zwar pünktlich, aber mit ausgefallenem Wunsch: Das Motto lautetet "Wasserhochzeit", und so standen bei der Feier Zylinder auf den Tischen, in denen Hortensienblüten unter Wasser befestigt worden waren. "Das war ganz schön anspruchsvoll, daran mussten vier Leute gleichzeitig arbeiten", sagt Simone Schröder. Das Paar hatte ein entsprechend größeres Budget eingeplant.

Beratung für den perfekten Blumentraum im Daglfinger Blumenhof. © Rico Güttich

Der perfekte Blumenschmuck für jedes Budget

Doch tolle Blumen gibt es auch für alle, die weniger Geld zur Verfügung haben. "Wir versuchen, dass wir auch Paaren mit kleinerem Budget eine wunderschöne Hochzeit mit Blumen ermöglichen", sagt Simone Schröder. "Wir wollen, dass eine Erinnerung fürs Leben entsteht."

Genau so eine Hochzeit werden Melissa und Ali im April feiern – liebevoll ausgestattet vom Team des Daglfinger Blumenhofs.

