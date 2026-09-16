"Da bekam ich Hausverbot": Geschichten vom Tresen mit den Boazn-Engeln Lisa und Franzi

Zurück an die Theke: Im neuen AZ-Podcast "Kindl der Nacht“ dreht sich alles um das Münchner Nachtleben – und in der ersten Folge geht es direkt in die Boazn. Warum entdecken plötzlich immer mehr junge Münchner die kultigen Kneipen für sich – und ist die Boazn wirklich zurück?

"Kindl der Nacht" ist der neue AZ-Podcast über das Münchner Nachtleben.

Man findet sie in fast allen Vierteln: kleine Kneipen, in denen der Zigarettenqualm vergangener Jahrzehnte noch in den Möbeln steckt, Spielautomaten blinken und sich Stammgäste bei Bier und Rüscherl an der Theke mit dem Wirt oder der Wirtin unterhalten. Die Boazn.

Im AZ-Podcast "Kindl der Nacht" sprechen Lisa (l.) und Franzi über ihre Erfahrungen als "Boaznengel" in den Stüberln Münchens. © Ben Sagmeister

Inzwischen entdecken auch immer mehr junge Münchner diese Traditionskneipen für sich. Ist das ein echtes Revival – oder nur der nächste Trend? Zu Gast sind Franzi und Lisa, auf Instagram bekannt als die "Boaznengel". Sie nehmen die Hosts mit in die Münchner Kneipenwelt und erzählen, warum sie selbst so gerne in Boazn unterwegs sind – und ob junge Menschen die Traditionskneipen tatsächlich retten können. Außerdem erfahrt ihr, wer von den beiden bei ihrem ersten Besuch einer Münchner Boazn prompt Hausverbot bekam.

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Boazn, Bass und Bier: Wer hinter dem Podcast steckt

"Kindl der Nacht" ist der neue AZ-Podcast über das Münchner Nachtleben. Alle zwei Wochen sprechen Niclas Vaccalluzzo und Maja Aralica mit Menschen, die mittendrin sind: über Boazn und Clubs, queere Partys, After-Wiesn und neue Trends. Es geht um die Orte, an denen München nachts zusammenkommt – und um die Menschen und Geschichten dahinter.