Das KVR hat den CSU-Antrag zur Ausweitung der Videoüberwachung in München abgelehnt, da die Maßnahmen bereits dynamisch an die Sicherheitslage angepasst werden. Und verweist dabei auch auf die Einschätzung der Münchner Polizei.

Der mobile Videoturm der Polizei am Stachus. Seit Mitte 2025 steht er hier und soll zur Aufklärung von Kriminalität beitragen.

Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) hat einen Antrag der CSU-Stadtratsfraktion abgelehnt, die polizeiliche Videoüberwachung in der Stadt an bestehenden oder drohenden Brennpunkten auszuweiten.

Die Begründung, die dabei das Referat unter der Leitung von Hanna Sammüller (Grüne) anführt, lautet, dass ständig in Absprache mit der Münchner Polizei die Überwachungsmaßnahmen dynamisch angepasst werden. Es werde regelmäßig geprüft, wie notwendig und auch zulässig die Maßnahme als Ergänzung zur Polizeiarbeit sei.

"Seit Jahren bewährte Praxis"

Am Hauptbahnhof, Karlsplatz, Sendlinger-Tor-Platz sowie im Alten Botanischen Garten stehen derzeit stationäre Videoüberwachungseinheiten. Hinzu kommen mobil einsetzbare Videotürme, die ihren Standort aktuell im Alten Botanischen Garten und am Karlsplatz haben

Der CSU-Antrag liegt bereits eine Weile zurück. Darin hieß es, der Oberbürgermeister möge sich beim Polizeipräsidium München für eine Ausweitung der bestehenden festen und mobilen Videoüberwachung einsetzen. Doch die Polizei selbst sieht dafür offenkundig keine Notwendigkeit. Der Einsatz von Kameras in Absprache mit der Stadt sei "bereits seit vielen Jahren bewährte und gelebte Praxis", schreibt das Präsidium in einer Stellungnahme für den Stadtrat.