Die Fraktion will, dass er verlegt wird. So sollen Grün und Parkplätze entstehen.

Isarvorstadt - CSU fordert: Radweg an der Fraunhoferstraße soll weg

Zwei Parteien sind gegen den Radweg

Der Radweg an der Fraunhoferstraße soll bleiben, die Parkplätze sollen nicht zurückkommen. So hat es der Stadtrat mehrheitlich beschlossen. Die CSU und die Freien Wähler waren dagegen. "Die Anwohner sind unzufrieden und die Geschäfte vor Ort leiden", schreibt die CSU in einer Pressemitteilung. Und weiter: Die "Die Lieferzonen im Umfeld werden nicht angenommen und sind ständig zugeparkt, es fehlen nach wie vor Kurzparkzonen für Kunden und zur Anlieferung werden nun im Einzelfall Falschparker toleriert."

Die Mehrheit will keine Verlegung

Die CSU und die Freien Wähler wollten deshalb den Radweg verlegen: Von der Fraunhoferstraße in die Corneliusstraße. Die Fraunhoferstraße sollte mit Grünflächen, Freischankflächen, Lieferzonen, Kurzparkzonen und Anwohnerparken neugestaltet werden. Doch die Mehrheit im Stadtrat lehnte dies ab.