Crash mit Luxus-Benz: Trümmer treffen Frau

Umherfliegende Teile verletzen unbeteiligte Fußgängerin am Kopf. 100.000 Euro Schaden.

Lehel - Den Sprint von null auf 100 schafft ein AMG Mercedes GLC in etwa vier Sekunden. Entsprechend vorsichtig muss man als Fahrer bei so einem Sportwagen (Neupreis: rund 100.000 Euro) mit dem Gaspedal umgehen.

AMG: Zusammenprall an Münchner Kreuzung

Eine 36-jährige Reinigungskraft aus Miesbach war am Sonntagnachmittag in so einem getunten AMG Mercedes im Lehel unterwegs. Neben ihr als Beifahrer saß ein Gastronom (36) ebenfalls aus der Nähe von Miesbach. An der Kreuzung Emil-Riedel- und Widenmayerstraße krachte es.

Der Luxus-Benz und der Audi eines Handwerkers (22) aus München krachten ineinander. Der Audi-Fahrer wollte links in die Widenmayerstraße abbiegen. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der AMG gegen einen geparkten zweiten Mercedes geschleudert wurde.

Studentin wird durch herumfliegende Trümmer verletzt

Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde eine 28-jährige Studentin nach Polizeiangaben verletzt. Sie wurde am Kopf getroffen. Die Wunde war zum Glück nur oberflächlich. Die 28-Jährige ging später selbst zum Arzt.

Die Personen in dem Mercedes und der Fahrer des Audi wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden an den drei Autos beträgt circa 100.000 Euro.