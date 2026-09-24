Crash im Münchner Norden: Radlerin und Motorradfahrer kollidieren – zwei Schwerverletzte

Am Mittwochabend stoßen in Feldmoching eine Fahrradfahrerin und ein Motorradfahrer zusammen. Beide kommen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall in Feldmoching werden eine Radlerin und ein Motorradfahrer schwer verletzt. (Symbolbild)

Zwei schwer verletzte Personen, ein beschädigtes Fahrrad und ein beschädigtes Motorrad sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag in Feldmoching ereignete.

Laut Polizei war eine 38-Jährige aus München mit ihrem Fahrrad auf dem geteilten Fahrrad- und Gehweg auf der rechten Seite der Lerchenauer Straße stadteinwärts unterwegs.

Nach der Bahnschranke auf Höhe der Kleingartenanlage überquerte die Radlerin die Lerchenauer Straße, um dort ihre Fahrt in Richtung Moosacher Straße fortzusetzen.

Motorradfahrer kollidiert mit Radlerin

Dabei stieß sie mit einem 27-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis München zusammen, der in diesem Moment auf der Lerchenauer Straße stadtauswärts fuhr. Durch die Kollision verlor der 27-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen Baum am Straßenrand.

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Durch den Unfall zogen sich sowohl die 38-jährige Radfahrerin als auch der 27-Jährige schwere Verletzungen zu. Die beiden wurden vom alarmierten Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und dann zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Lerchenauer Straße für über eine Stunde gesperrt

Sowohl das Fahrrad als auch das Motorrad, welches abgeschleppt werden musste, wurden bei dem Crash beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeischätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Während der Unfallaufnahme und Patientenversorgung wurde die Lerchenauer Straße an der Unfallstelle für über eine Stunde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.