"Cosmic Crunchy Corn": Münchner Eisdielen-Besitzerin holt den Sommer zurück – mit drei neuen Sorten

Münchnerin Lucy Allary kreiert neue Eis-Sorten gegen das schlechte Oktober-Wetter. Herbst-Fans können sich auf Erdnuss- und Popcorn-Geschmack freuen.

Für Lucy Allary ist immer Eiszeit: Sie hat drei Spezial-Sorten kreiert, die es bis Anfang November in ihren beiden Filialen geben wird.

Der Herbst hat München voll und ganz eingenommen: Immer weniger Sonnenstunden, teils ist es schon richtig kalt und ungemütlich. Da wandern bei vielen Schleckermäulern die Gedanken schon wieder in Richtung Plätzchen und Spekulatius. Nicht jedoch bei Lucy Allary. "Wir haben noch keinen Herbst, das ist der Spätsommer", findet die Eisladen-Besitzerin.

Veganes Eis, das nach Erdnuss und Popcorn schmeckt

Ihren Verkauf stoppt die 33-Jährige auch bei kühlen Temperaturen nicht, sondern kreiert noch mal schnell drei neue Sorten. Schoko, Erdbeere, Vanille? Das klassische Eis-Dreierlei findet man in Allarys "Eisbrunnen"-Läden am Lenbachplatz und in der Schleißheimer Straße gegenüber vom Maßmannpark nicht.

"The Munchies", "Vanilla Peanut Moon" und "Cosmic Crunchy Corn" heißen Allarys Neuheiten. Sie schmecken nach Erdnuss und Popcorn. Die Sorten sind, wie alle ihre Produkte, vegan. An den Variationen arbeitete die gebürtige Münchnerin gemeinsam mit der Firma Treets, die Erdnuss-Snacks herstellt. Ihr zweiter Partner ist das Unternehmen Choviva, das kakaofreie, nachhaltige Schokoladenalternativen, zum Beispiel aus Sonnenblumenkernen, produziert. Bis zum 2. November gibt es die Spezial-Sorten zu kaufen (2,60 Euro pro Kugel).

Nicht nur Eis, auch Dessert: Streusel im "Eisbrunnen"

Ein bisschen herbstelt es aber doch in Allarys Eisladen. Wie schon im letzten Jahr bietet sie Crumble an. Das britische Dessert besteht aus Früchten und einer Streuselmischung. Im "Eisbrunnen" kann man zwischen zwei Größen wählen (175 Gramm für 4,90 Euro, 220 Gramm für 7,90 Euro).

Es ist ein grauer Vormittag, die lachsfarbenen Stühle von Lucy Allarys Laden in der Schleißheimer Straße stechen schon von Weitem ins Auge. Allarys Konzept: einfach bunt. Schließlich hilft nicht nur Eis, sondern auch Farbe gegen die kalten Tage.

Doch bald ist Schluss mit den kalten Schleckschmankerl: Am 2. November gehen Allary und ihr Team in die Winterpause – wobei Pause nicht ganz das passende Wort ist.

Die Mutter eines einjährigen Sohnes hat sich für die kalten Tage einiges vorgenommen. Unter anderem sucht sie nach einer dritten Ladenfläche in der Münchner Innenstadt. Das sei gar nicht so leicht, so Allary. Sie hofft, dass sie bis zum Frühjahr eine Immobilie gefunden hat.