Corona-Testzentren in München: Gähnend leer statt Mund weit auf

Seit Anfang dieser Woche kosten die Tests Geld – bis auf wenige Ausnahmen. Die AZ hat Münchens Testzentren besucht.

München – Am Wochenende war es noch einmal so richtig voll. Vor den Apotheken der Stadt hatten sich teilweise lange Schlangen gebildet: Für viele war es die letzte Chance, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Am Montag dann ein ganz anderes Bild: verwaiste Testzentren und ein paar besorgte Münchner.

Für vieles braucht man als Ungeimpfter einen negativen Test

Seit Anfang dieser Woche müssen die meisten für einen Coronatest zahlen. Dieser kostet - je nach Anbieter und Test-Art - zwischen zwölf Euro für einen Schnelltest und 139 Euro für einen PCR-Test (alle Infos zu den Preisen finden Sie hier). Ausnahmen gibt es nur wenige: Kinder oder Leute, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, müssen für einen Test zum Beispiel nicht zahlen.

Ein negatives Testergebnis braucht man allerdings, wenn man ungeimpft ist und zum Beispiel ins Wirtshaus oder ins Theater gehen will. Auch für Reisen brauchen Münchner teilweise einen negativen Testnachweis. Wie sieht es also aus an den Münchner Teststationen?

Wenig los an Münchens Corona-Testzentren

Ziemlich leer. Als sich die AZ am Montagmorgen in der Stadt umschaut, sind an den Teststationen keine Kunden zu sehen. Am Sendlinger Tor steht auf einem Schild noch groß "Corona Testzentrum: Kostenlos". Das sei natürlich falsch, aber sie habe gerade nichts da, um das Schild abzudecken, erklärt eine Mitarbeiterin im Zelt.

Auch im Testcenter bei Galeria Kaufhof ist nichts los am Montag. © Daniel von Loeper

Ein Test kostet bei ihr 12,90 Euro. "Der günstigste Test in der Innenstadt", sagt die Frau. Andrang herrscht in ihrem Corona-Testzelt trotzdem nicht. Ähnlich sieht es auch in den Stationen am Hofbräukeller und am Marienplatz aus. Keine langen Schlangen - ganz im Gegenteil.

Etwas anders ist das Bild bei den Johannitern, die ebenfalls mehrere Teststationen in München betreiben. Hier sind zwar auch weniger Leute als in den Wochen zuvor, allerdings lagen die Testzahlen "in den ersten Stunden zehn bis 15 Prozent unter denen der Vorwoche", erklärt ein Sprecher auf AZ-Nachfrage. Ob die Getesteten selbst zahlten oder ein Recht auf kostenlose Tests hatten, kann der Sprecher nicht sagen.

Schon mehrere Testzentren wurden geschlossen

Auch ein paar Münchner, die auf die Tests angewiesen sind, sorgen sich, dass die Tests nun Geld kosten sollen. Doch anscheinend haben sich die meisten entweder noch am Wochenende kostenlos testen lassen oder sie sind sowieso bereits geimpft.

Zum Anfang der Woche hatten schon viele Teststationen geschlossen - ob die anderen weiter geöffnet bleiben, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.