Corona-Situation: München Klinik mit dramatischem Appell

Die Situation auf den Intensivstationen sei besorgniserregend, schreibt die München Klinik – und appelliert eindringlich, sich gegen Corona impfen zu lassen.

Das München Klinikum in Schwabing. Auch hier werden Covid-19-Patienten behandelt.

München - Eindringlicher Impf-Appell der München Klinik: Die städtischen Krankenhäuser haben auf Twitter einen Einblick in die aktuelle Corona-Situation gegeben – die keine gute ist. Verbunden ist der Blick auf die Zahlen mit der fast schon flehentlichen Aufforderung, sich gegen das Virus impfen zu lassen.

"In der München Klinik erleben wir aktuell eine 5 Mal höhere Hospitalisierung und behandeln 5 Mal mehr Intensivpatienten als vor 1 Jahr, übrigens bei ähnlicher 7-Tage Inzidenz", schreiben die Ärzte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Nur Ungeimpfte auf Münchens Intensivstationen

"100% der Intensivpatienten sind wegen schwerer Covid-19-Verläufe hospitalisiert, auf den Normalstationen liegt der Anteil bei rund 98%", heißt es weiter. Und: "Ein aktueller Blick zeigt insgesamt ein sehr deutliches Bild: Auf den Intensivstationen liegen ausschließlich ungeimpfte Patient*innen und auch auf den Normalstationen haben wir bisher annähernd keine Geimpften gesehen."

Die Krankenhaus-Ampel, die von der Staatsregierung als wichtiger Faktor zur Beurteilung der Corona-Situation eingeführt wurde, ist zwar derzeit noch auf grün. Die Zahlen aus München zeigen aber, dass die Lage durchaus dynamisch ist. So wurden am 8. September in München 42 Covid-19-Patienten behandelt, fünf Tage später waren es bereits 54 – rund ein Drittel davon auf Intensivstationen.

"Wir behandeln schwerste Pneumonien"

"Wir behandeln im Moment schwerste Covid-Pneumonien (Lungenentzündungen, d. Red.), Patienten mit hohem Sauerstoffbedarf und teilweise junge Menschen ohne Vorerkrankungen", so die München Klinik weiter.

Der einzig wirkliche Schutz sei die Impfung, daher appelliere man eindringlich, sich impfen zu lassen. Wer das nicht könne oder ablehne, solle sich regelmäßig testen lassen. Das allerdings kann teuer werden: Ab dem 11. Oktober werden die Bürgertests nicht mehr kostenlos sein.