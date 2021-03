Corona-Party im Olympiapark und in einer Tiefgarage

Um sich mit Freunden zu treffen, meiden vor allem junge Leute die Hotspots in der Stadt.

München - In einer gemieteten Hummer-Stretchlimousine sind am Wochenende zwei Münchner Paare in der Rosenheimer Straße von der Polizei erwischt worden. Eine 50-Jährige feierte ihren Geburtstag. Wer nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, muss kreativ werden.

So wie zehn junge Männer und Frauen, die in der Nacht auf Samstag in einer Tiefgarage in Moosach eine Party steigen ließen. Allerdings war die Musik so laut, dass eine vorbeifahrende Polizeistreife auf das Fest aufmerksam wurde. Alle zehn Gäste wurden wegen Verstößen gegen die Infektionsschutzregeln angezeigt.

Kurz vor 20 Uhr ging am selben Abend ein Hinweis in der Einsatzzentrale ein. Ein Zeuge hatte eine Party im Olympiapark beobachtet. Die Leute standen dicht beieinander, ohne Abstände und ohne Masken. Als die ersten Polizeistreifen eintrafen, waren noch 18 zumeist junge Leute auf der Party. Auch sie wurden angezeigt. Insgesamt registrierte die Polizei am Wochenende knapp 200 Verstöße.