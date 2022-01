Corona-Demo in München: Bis zu 3.000 Teilnehmer am Königsplatz

Auch diesen Mittwoch haben Corona-Skeptiker, Maßnahmen-Kritiker und Impfgegner wieder in München demonstriert – diesmal jedoch stationär am Königsplatz. Rund 3.000 Teilnehmer waren vor Ort.

Demo-Teilnehmer am Mittwochabend am Königsplatz.

München - Stationäre - und genehmigte - Kundgebung statt vieler unangemeldeter "Spaziergänge": Das war diesen Mittwoch in München der Fall, die Initiative "München steht auf" rief für den Abend zu einer größeren Versammlung auf.

Kurz nach Beginn der Demo um 18 Uhr zählte die Münchner Polizei, die wieder mit rund 1.000 Beamten im Einsatz war, bis zu 3.000 Teilnehmer am Königsplatz.

"München solidarisch": Gegendemo am Odeonsplatz

Zeitgleich versammelten sich Hunderte Anhänger des Bündnisses "München solidarisch" zu einer Gegendemo vor der Feldherrnhalle am Odeonsplatz. Sie protestierten gegen Wissenschaftsfeindlichkeit und Verschwörungsmythen.

Demonstrationszüge und unangemeldete Versammlungen wurden auch für diesen Mittwoch per Allgemeinverfügung untersagt. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Corona-Proteste in München gegeben – häufig spontane Zusammenkünfte von Impfgegner, Maßnahmen-Kritikern, Corona-Skeptikern und "Querdenkern", die sogenannten Corona-"Spaziergänge".

