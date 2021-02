Corona-Ausbruch bei Stadtsparkasse: Verdacht auf britische Mutante

21 Mitarbeiter der Stadtsparkasse München haben sich mit dem Coronavirus infiziert - sechs von ihnen dabei mit der B1.1.7-Mutante.

München - Corona-Ausbruch bei der Stadtsparkasse München: Wie sind 21 Callcenter-Mitarbeiter positiv getestet worden. Bei sechs von ihnen besteht der Verdacht, dass sie sich mit der britischen und ansteckenderen Mutante B1.1.7 infiziert haben.

Corona-Ausbruch bei Stadtsparkasse München

Das Gesundheitsreferat und die Stadtsparkasse bestätigte den Fall gegenüber der "SZ". Das Gesundheitsreferat war am Abend für die AZ nicht mehr zu erreichen. Insgesamt arbeiten 210 Mitarbeiter in der Direktion Medialer Vertrieb, die unter anderem für das Callcenter zuständig ist. Bei sechs der 21 Infektionen ergab die Screening-PCR den Verdacht auf die britische Virusvariante.

Laut Sparkasse sind in anderen Abteilungen mindestens sechs weitere Personen infiziert, wobei es hier keine Angaben zu etwaigen Mutanten gibt. Die betroffenen Callcenter-Mitarbeiter arbeiten in Großraumbüros, das sei aus technischen Gründen notwendig.

Wie das Virus in den Betrieb kam, ist unbekannt - Schnelltests hätten keine weiteren Infektionen bei den verbliebenen Mitarbeitern ergeben. Die Stadtsparkasse habe ihre Sicherheitsmaßnahmen noch einmal intensiviert, so ein Sprecher in der "SZ".