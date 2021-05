Corona-Ampel: Füllstands-Anzeige für den Gärtnerplatz gestartet

Die Ampel soll anzeigen, wie voll es am Gärtnerplatz ist - allerdings nur von Donnerstag bis Sonntag.

München - Eine Ampel für den Gärtnerplatz - aber keine für die Verkehrssicherheit, sondern eine für die Feiersicherheit!

Seit Donnerstag ist die "Digitale Füllstandsanzeige für besonders frequentierte Orte", wie das Pilotprojekt offiziell heißt, für den beliebten Platz online.

Polizisten stehen am Gärtnerplatz im Herzen der Stadt, während Passanten auf dem Platz verweilen. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Anlässlich des Pandemiegeschehens und zahlreicher von der Polizei aufgelöster Corona-Partys hatte der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, die Öffentlichkeit mit einem Ampelsystem online darüber zu informieren, welche Orte bereits stark frequentiert und deshalb besser zu meiden sind.

Corona-Ampel für Gärtnerplatz ist online

Streifenkräfte des Kommunalen Außendiensts (KAD) werden den Gärtnerplatz nun von Donnerstag bis Sonntag ab 17 Uhr regelmäßig aufsuchen, die Besucherzahl erheben und die Daten ans System übermitteln, erklärt ein KVR-Sprecher das Prozedere: "Die Ampel ist dann in der Zeit immer online zu sehen".

Rot bedeutet, dass bereits zu viele Menschen vor Ort sind, um zum Infektionsschutz Abstände wahren zu können. Gelb bedeutet, dass es fast soweit ist. Grün zeigt an, dass noch ausreichend Platz ist.

Zum Start hatte die Ampel aber noch Startschwierigkeiten, zeigte am Freitagmittag keine Daten an. Das soll sich aber in den nächsten Tagen einspielen. "Relevant wird es ja eh meist am Abend", so der KVR-Sprecher. Weitere Ampeln für öffentliche Plätze und Grünanlagen sind in Vorbereitung.

Zu sehen ist die Corona-Ampel online unter