Die Münchner Barszene befindet sich im Wandel: Leichte Spritz-Getränke, alkoholfreie Cocktails und neue Klassiker prägen die Trends. Beim Cocktail-X-Festival zeigen über 60 Bars, wie vielfältig und kreativ die Szene geworden ist – und laden Besucher zum Probieren ein. Die Macher haben einen Tipp für den Cocktail des Jahres.

Auch die M'uniqo-Rooftop-Bar im Andaz Hotel macht bei dem Cocktail-X-Festival mit. Hier findet am 14. Mai auch die offizielle Eröffnungsfeier statt.

Die Cocktailkultur ist im Wandel. Was früher Klassiker wie der "Swimming Pool" waren, sind heute Drinks wie der "Pornstar Martini". Auch in München zeigt sich eine klare Entwicklung: Der Markt bewegt sich zunehmend in Richtung leichter, spritziger Getränke. Darin sind sich Ekkehard Bay und Vincent Kerger einig. Die beiden ehemaligen Barkeeper, inzwischen Unternehmer, haben das Cocktail-X-Festival gegründet, das vom 13. bis 30. Mai zum vierten Mal in München stattfindet.

Münchens Barszene im Wandel: Große Auswahl und viel Potenzial

"München ist eine Konsumstadt", sagt Kerger – und sieht darin weiteres Wachstumspotenzial für die ohnehin vielfältige Barszene. Noch könne die Stadt zwar nicht mit internationalen Metropolen wie London oder Paris mithalten, ergänzt Bay, der selbst mehrere Jahre in der britischen Hauptstadt hinter dem Tresen stand. München habe vielmehr dörfliche Züge: "Man kennt sich – die Bars und ihre Betreiber."

Mehr als 60 Betriebe beteiligen sich in diesem Jahr am Festival. Das Konzept: Für 34 Euro erwerben Besucher ein Ticket, das Zugang zu allen teilnehmenden Bars ermöglicht. Dort werden eigens kreierte "Signature Cocktails" zum einheitlichen Preis von sechs Euro angeboten. Die Bandbreite reicht von eleganten Hotelbars über Dachterrassen bis hin zu kleinen Nachbarschaftslokalen.

Cocktail-X-Festival München: 60 Bars, günstige Drinks und neue Trends

Ein besonderes Element bleibt der Austausch unter den Gästen: Die Barkeeper stellen ihre Rezepte zur Verfügung. Während diese bislang in Sammelbüchern eingeklebt wurden, gibt es in diesem Jahr erstmals eine eigene App. "Das hatte bisher einen lustigen Panini-Effekt", sagt Kerger. Teilnehmer hätten ihre Sammlungen miteinander verglichen.

Ekkehard Bay (l.) und Vincent Kerger sind die Veranstalter des Cocktail-X-Festivals. Über 60 Münchner Bars präsentieren heuer ihre besonderen Drink-Kreationen. © Ben Sagmeister

Die Entwicklung von Cocktailtrends folge bestimmten Mustern. Früher orientierten sie sich stark an der Verfügbarkeit von Zutaten, erklärt Bay. Nach dem Zweiten Weltkrieg etwa kamen vermehrt Zitrusfrüchte auf den Markt – und mit ihnen der Trend zu sogenannten "Sour"-Cocktails, die aus Spirituose, Zitronensaft und Zucker bestehen. Aktuell rücken alkoholfreie Varianten stärker in den Fokus. "Gesundheit und Vitalität gewinnen an Bedeutung", so Kerger.

Trend-Drink 2026: Warum der "Paloma" immer beliebter wird

Als möglichen "Drink des Jahres" sieht er den "Paloma": ein unkomplizierter Longdrink aus Tequila, Limette, Grapefruitlimonade und Salz. Beim Festival dürften Besucher allerdings auch deutlich ausgefallenere Kreationen entdecken. Am 14. Mai findet eine offizielle Eröffnungsfeier in der M'uniqo-Rooftop-Bar im Andaz Hotel statt – mit "all you can drink"-Angebot (14 bis 18 Uhr, Ticket 49 Euro).

Dass München klassischerweise eine Bierstadt ist, macht der Barszene laut Veranstaltern übrigens keine Probleme. "Das Bier ist zum Trinken da und die Cocktails zum Genießen", sagt Kerger. Beides könne problemlos nebeneinander bestehen.

Cocktail-X-Festival, 13. bis 30. Mai, Tickets unter: