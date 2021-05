Chronische Beschwerden im ganzen Körper durch Ganzheitliche Zahnheilkunde lindern

Die Zahnarztpraxis vident hat sich auf Ganzheitliche Zahnheilkunde spezialisiert, weil die Zahngesundheit eine wichtige Grundlage für das gesamte Wohlbefinden ist. Im Interview erklärt Dr. Florian Dettmer, wie er mit modernen Methoden chronische Beschwerden behandelt.

31. Mai 2021 - 07:22 Uhr

Herr , was ist der Unterschied zwischen Ganzheitlicher Zahnheilkunde und klassischer Zahnmedizin?

Dr. Florian Dettmer: Klassische Zahnmedizin befasst sich meist nur mit den Zähnen, wohingegen die Ganzheitliche Zahnheilkunde den Menschen als Ganzes betrachtet. Wer würde zum Beispiel denken, dass Darmbeschwerden oder chronische Entzündungen mit den Zähnen zusammenhängen könnten? Wir beziehen Allergien und Erkrankungen, Beschwerden und Lebensumstände unserer Patienten in unsere Diagnostik mit ein. Diese Ursachenforschung ermöglicht uns eine schonende, fein abgestimmte Behandlung.

Dr. Florian Dettmer © Christian Kasper

Das Immunsystem entlasten

Für welche Patienten ist die ganzheitliche Zahnheilkunde geeignet?

Dr. Florian Dettmer: Für alle Patienten, die ihr Immunsystem entlasten wollen, ganz besonders natürlich für solche mit chronischen, entzündlichen Erkrankungen. Dazu zählen zum Beispiel Rheuma, Entzündungen des Magen-Darm-Trakts oder Abgeschlagenheit und Energieverlust. Aber auch bei Metallallergien, Schimmel- und Schwermetallbelastungen können wir helfen.

Verschiedene Metalle im Mund führen zu Stromfluss, der Probleme auslösen kann. © Christian Kasper

Welche speziellen Verfahren wenden Sie an?

: Da gibt es einige, ich erkläre an dieser Stelle zwei etwas anschaulicher. Um den gesamten Kiefer gründlich auf Entzündungen, Knochennarben, Parodontitis und Kiefergelenksveränderungen zu untersuchen, verwenden wir ein 3D-Röntgen-Gerät (DVT). Zum Ausschluss von Allergien auf bestehende Zahnmaterialien und zur Absicherung der Verträglichkeit für neue Materialien führen wir Allergietests wie z.B. LTT und CYRA durch. Wir wollen sichergehen, dass der Körper durch unsere biokompatiblen Materialien so weit wie möglich geschont und entlastet wird.

Unverträglichkeiten als Ursprung von Beschwerden

Was passiert bei Materialunverträglichkeiten im Mundraum?

Dr. Florian Dettmer: Genau das, was viele Patienten in meine Praxis führt – es gibt Beschwerden, deren Ursprung unklar ist. Oft werden Unverträglichkeiten gegen Metalle, die in Kronen, Zahnersatz oder Füllungen verarbeitet sind, über Jahre oder Jahrzehnte nicht erkannt. Verschiedene Metalle im Mund führen aber zu Stromfluss, der Probleme auslösen kann. Doch das ist nicht alles. Die Metalle werden durch steten minimalen Abrieb verschluckt und gelangen dann über den Magendarmtrakt in den Körper. Deshalb arbeiten wir nur mit bioverträglichen Materialien.

Auch chronische Entzündungen können mit den Zähnen zusammenhängen. © Christian Kasper

Welche Materialien sind das?

Dr. Florian Dettmer: Wir verwenden aus Überzeugung wann immer möglich vollkeramischen, metall- und kunststofffreien Zahnersatz aus unserem eigenen spezialisierten Zahnlabor.

Dr. Dettmer verwendet aus Überzeugung vollkeramischen metall- und kunststofffreien Zahnersatz aus dem eigenen spezialisierten Zahnlabor. © Christian Kasper

Individuelle Behandlungspläne für bestmögliche Ergebnisse

Was unterscheidet Ihre Praxis von anderen Zahnarztpraxen?

Dr. Florian Dettmer: Um unsere Patienten ganzheitlich versorgen zu können, erarbeiten wir mit ihnen zusammen unter Berücksichtigung ihrer Verträglichkeiten, Bedürfnisse und Ziele den bestmöglichen, individuell abgestimmten Behandlungsplan. Dabei nehmen wir uns viel Zeit für eine gründliche Diagnostik auf dem neuesten Stand der Wissenschaft und verwenden modernste Geräte und umfangreiche Tests. Ergänzt wird die Praxis durch unser Speziallabor für biokompatiblen Zahnersatz.

Allergietests können beim Ausschluss von Allergien auf bestehende Zahnmaterialien helfen. © Christian Kasper

Biokompatibler Zahnersatz

Chronische Entzündungen

Schwermetallbelastung

Tote und wurzelkanalbehandelte Zähne

Metallfreie Implantologie





