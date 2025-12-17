Christbaumverkauf in München 2025: Hier können Sie Ihren Weihnachtsbaum kaufen

Offiziell wird immer am Samstag vor dem 1. Advent in München mit dem offiziellen Verkauf von Christbäumen begonnen. Die AZ zeigt Ihnen, wo Sie einen Baum kaufen können und wie Sie dort mit dem ÖPNV hinkommen.

München - Die Zeiten, in denen der Christbaum frühestens an Heiligabend aufgestellt wird, sind schon länger vorbei. Egal ob am Arbeitsplatz, in den Kaufhäusern oder im eigenen Zuhause: Vielerorts stehen schon vor dem 24. Dezember geschmückte Christbäume, um weihnachtliche Vorfreude zu verbreiten.

Offiziell wird ab dem Samstag vor dem ersten Advent mit dem Verkauf von Christbäumen begonnen. Renner ist dabei ist Nordmanntanne, die heuer, laut Erzeugerverbände, mit einem Laufmeterpreis von 23 bis 30 Euro zu Buche schlägt. Blaufichten gibt es zwischen 15 bis 19 Euro und Rotfichten zwischen 12 bis 16 Euro pro Laufmeter.

Allach-Untermenzing

Allacher Straße/Ecke Sickingerstraße, Bus 51, 164 und 165 Haltestelle Skagerrakstraße

Eversbuschstraße 54, Bus 160 und 165, Haltestelle Esmarchstraße

Mühlangerstraße/Ecke Pasinger Heuweg, Bus 164, 165 X80 Haltestelle Von-Kahr-Straße

Servetstraße 1 (Wirtschaftsgarten Zur Schießstätte), Bus 164 Haltestelle Servetstraße

Altstadt – Lehel

Viktualienmarkt, U3 und U6 und S-Bahnen Haltestelle Marienplatz, Bus 52 und 62 Haltestelle Viktualienmarkt

Au – Haidhausen

Bordeauxplatz, S-Bahnen und Bus 21,62, 719, N45 Haltestelle Ostbahnhof, Tram 21, 25 und N19 Haltestelle Wörthstraße

Johannisplatz, U4 und U5 Haltestelle Max-Weber-Platz, Tram 21, 25 und N19 Haltestelle Max-Weber-Platz (Johannisplatz)

Mariahilfplatz, Bus 52 Haltestelle Mariahilfplatz

Orleansplatz, S-Bahnen und Bus 21,62, 719, N45 Haltestelle Ostbahnhof

Prinzregentenplatz 14-16, U4 Haltestelle Prinzregentenplatz, Bus 54, 68, 100 N44 Haltestelle Prinzregentenplatz

Schwester-Eubulina-Platz, Bus 62 und N45 Haltestelle Schwester-Eubulina-Platz

Schyrenplatz 1, Bus 58, 68 und N45 Haltestelle Claude-Lorrain-Straße

Aubing – Lochhausen – Langwied

Bodenseestraße 253, S8 und Bus 267 Haltestelle Neuaubing

Berg am Laim

Heinrich-Wieland-Straße (U-Bahn Aufgang Michaelibad), U5, U7 und U8, Bus 199 Haltestelle Michaelibad

Heinrich-Wieland-Straße 79 / Ecke Zehntfeldstraße, Bus 195 Haltestelle Heinrich-Wieland-Straße, Bus 139, 192 und N79 Haltestelle Corinthstraße

Kreillerstraße / Ecke Else-Rosenfeld-Straße, U2 und U8 Haltestelle Josephsburg

Permoserplatz, U2 und U8 Haltestelle Kreillerstraße

Biergarten Schneider Bräuhaus Baumkirchner Straße 5, Bus 21, 187, 719, Tram 21 und N19 Haltestelle Baumkirchner Straße

Bogenhausen

Am Schwarzfeld, Bus 154 Haltestellen Johanneskirchen Bahnhof oder Lübecker Straße

Böhmerwaldplatz, U4 und Bus 59 Haltestelle Böhmerwaldplatz

Cosimastraße 97, Tram 17 und 37 Haltestelle Prinz-Eugen-Park

Denninger Straße / Ecke Warthestraße, Bus 185, 188 und 189 Haltestelle Warthestraße

Galileiplatz, Bus 54, 58 und N 43 Haltestelle Galileiplatz

Geibelstraße 6, Tram 37 und N17 Haltestelle Holbeinstraße oder Friedensengel/Villa Stuck, Bus 100 Haltestelle Friedensengel/Villa Stuck

Herkomerplatz / Ecke Oberföhringer Straße, Bus 54, 68, 154, 187 und N44, Tram 16, 37, N17 Haltestelle Herkomerplatz

Johanniskirchner Straße / Ecke Bichlhofweg, Bus 50 und 154 Haltestelle Bichlhofweg

Kufsteiner Platz 1, Tram 17 und Bus 54, 58, 154, 187 und N43 Haltestelle Mauerkircherstraße

Moselstraße/Ecke Weltenburger Straße, Bus 187 Haltestelle Moselstraße

Ostpreußenstraße/Ecke Sensburger Straße, Bus 183 und 185 Haltestelle Posener Platz

Poschingerstraße/Ecke Thomas-Mann-Allee, Bus 59 und 150 Haltestelle Herzogpark, Bus 187 Haltestelle Redwitzstraße, Bus 54, 58, 154, 187 und N43 Haltestelle Mauerkircherstraße

Prinzregentenplatz/Ecke Mühlbaurstraße 21-23, U4 Haltestelle Prinzregentenplatz, Bus 54, 68, 100 N44 Haltestelle Prinzregentenplatz

Richard-Strauß-Straße/Ecke Böhmerwaldplatz, U4 und Bus 59 Haltestelle Böhmerwaldplatz

Robert-Heger-Straße, Bus 183, 184 und 185 Haltestelle Robert-Heger-Straße, Bus 154 und N72 Haltestelle Freischützstraße

Savitsstraße 79 (Flur-Nummer 637), S 6 und S8 Haltestelle Johanneskirchen, Bus 154 und N72 Haltestelle Stegmühlstraße

Shakespeareplatz/Ecke Possartstraße, Bus 54, 58 und N 43 Haltestelle Galileiplatz, U4 Haltestelle Prinzregentenplatz, Bus 54, 68, 100 N44 Haltestelle Prinzregentenplatz

Feldmoching-Hasenbergl

Feldmochinger Straße / Otto-Leixl-Straße, Bus 173 Haltestellen Georg-Zech-Allee oder Bergwachtstraße

Lasallestraße (Parkplatz Lerchenauer See), Bus 60 und N76 Haltestelle Lerchenauer See

Schleißheimer Straße/Ecke Dülferstraße, U2 und Bus 60, N41 Haltestelle Dülferstraße

Schleißheimer Straße / Ecke Weitlstraße, U2 und Bus 60, 141, 172 und N41 Haltestelle Dülferstraße, Bus 141, 170, 171, 172 und N41 Haltestelle Caracciolastraße

Laim

Agnes-Bernauer-Straße / Ecke Friedenheimer Straße, Bus 130 und 157, Tram 19 Haltestelle Agnes-Bernauer-Straße

Biergarten Agricolastraße 18, Tram 19 und N19 sowie Bus SEV19 und SEVN19 Haltestelle Agnes-Bernauer-Platz

Laimer Anger (Agnes-Bernauer-Straße / Riegerhofweg), Bus 130 und 157, Tram 19 Haltestelle Agnes-Bernauer-Straße

Laimer Platz, U5, Bus 51, 151, 168 und N78 Haltestelle Laimer Platz

Ludwigsvorstadt – Isarvorstadt

Weihnachtsbaumverkauf beim SAX (Hans-Sachs-Straße 5), U1 und U2, Tram 18 und N27 Haltestelle Fraunhoferstraße, Tram 16 und 18 Haltestelle Müllerstraße

Theresienwiese (Höhe Bavaria), U3 und U6 Haltestelle Poccistraße, U4 und U5 Haltestelle Theresienwiese, Bus 62 Haltestelle Hans-Fischer-Straße, Bus 134 Haltestelle Theresienhöhe

Baldeplatz, Bus 68, N45 Haltestelle Baldeplatz

Maxvorstadt

Thorwaldsenstraße/Ecke Lothstraße, U1 und U7 Haltestelle Mailingerstraße, Bus 153 Haltestelle Gaiglstraße

Veterinärstraße 13, U3 und U6 Hatestellen Universität oder Giselastraße, Bus 58 und 154 Haltestelle Siegestor

Milbertshofen - Am Hart

Curt-Mezger-Platz (Schleißheimer Str. 332), Bus 177 Haltestelle Curt-Mezger-Platz

Korbinianplatz, U2 Haltestelle Frankfurter Ring, Bus 50, 150, N41 Haltestelle Korbinianplatz

Weyprechtstraße 1 – 3 , U2 Haltestelle Harthof, Bus 172 Haltestelle Weyprechtstraße

Moosach

Allacher Straße/Ecke Moosstraße, Bus 164 und 165 Haltestelle Untermenzinger Straße

Dachauer Straße 515, Bus 176 und 710 Haltestelle Haylerstraße

Hugo-Troendle-Straße/Ecke Dachauer Straße, Tram 20 und N20 Haltestelle Hugo-Troendle-Straße

Moosacher St.-Martins-Platz, U3 sowie Bus 163 und X35 Haltestelle Moosacher St.-Martins-Platz

Pelkovenstraße 80, U3 Haltestelle Moosacher St.Martins-Platz, Bus 175, N71 und X36 Haltestelle Bingener Straße

Verkehrsinsel Westfriedhof (Baldurstraße 35), U1 und U7 sowie Bus 164 Haltestelle Westfriedhof

Neuhausen – Nymphenburg

Nymphenburger Straße / Ecke Ruffinistraße, Bus 144, Tram 12 Haltestelle Neuhausen

Romanstraße / Ecke Notburgastraße, Bus 51, 151, Tram 12, 16 und 17 Haltestelle Romanplatz

Blutenburgstraße 106, Bus 53, 63 und 153 Haltestelle Schlörstraße

Dachauer Straße / Ecke Hedwig-Dransfeld-Allee, Tram 20 und 21 Haltestelle Heideckstraße

Steubenplatz, Bus 62 und N43, Tram 16 und 17 Haltestelle Steubenplatz

Obergiesing – Fasangarten

Balanstraße (Parkplatz vom V-Markt), S3 und S7 Haltestelle St. Martin-Straße, Bus 54, 190, 191 und N44 Haltestelle St.-Cajetan-Straße

Candidplatz 1, U1 Haltestelle Candidplatz

Edelweißplatz, U2 Haltestelle Silberhornstraße, Tram 18, 25, N27 oder Bus 58, 68, N45, X30 Haltestelle Ostfriedhof

Giesinger Bahnhofsplatz, U2, U8, S3, S7, Bus 54, 59, 139, 147, 153, 220, O7 Haltestelle Giesing

St.-Martins-Platz, Tram 18 und E7, Haltestelle St.-Martins-Platz

Pasing-Obermenzing

Blumenauer Straße (Erdbeerfeld), Bus 56 Haltestelle Seeholzenweg

Blumenauer Straße/Schlagweg, Bus 56 Haltestelle Perlschneiderstraße

Frauendorferstraße (Gemarkung Obermenzing), S2 Haltestelle Obermenzing, Bus 143, 158, 162, 180 und N78 Haltestelle Obermenzing Bahnhof

Maria-Eich-Straße (Flur-Nr. 2095 - Gemarkung Pasing), Bus 160 Haltestelle Dachstraße

Meyerbeerstraße (Ostseite Am Durchblick), Bus 160 Haltestelle Menterstraße

Planegger Straße 14, Bus 56, 57, 259, 265 Haltestelle Engelbertstraße

Weinbergerstraße/Ecke Gräfstraße, Bus SEV19 Haltestelle Westbad

Ramersdorf – Perlach

Carl-Wery-Str. 61-63, Bus 199, 211V und 217 Haltestelle Neubiberg, Universität Bw-Ost, Bus 210 und 222 Haltestelle Neubiberg, Werner-Heisenberg-Weg

Carl-Wery-Straße/Arnold-Sommerfeld-Straße, Bus 199, 211V und 217 Haltestelle Neubiberg, Universität Bw-Ost, Bus 210 und 222 Haltestelle Neubiberg, Werner-Heisenberg-Weg

Claudius-Keller-Straße / Ecke Rosenheimer Straße, U2 Haltestelle Karl-Preis-Platz, Bus 55, 59, 155 und N45 Haltestelle Karl-Preis-Platz

Fritz-Erler-Straße/Putzbrunner Straße, Bus 199 Haltestelle Putzbrunner Straße

Hanns-Seidel-Platz, U5, U7 und U8 Haltestelle Neuperlach Zentrum, Bus 55, 139, 196, 197 und 199 Haltestelle Neuperlach Zentrum

Innsbrucker Ring/Kirchseeonerstraße, Bus 155 Haltestelle Ramersdorf

Pfanzeltplatz 1, Bus 55, 139, N45 Haltestelle Pfanzeltplatz

Sebastian-Bauer-Straße 13, Bus 55, 139, N45 Haltestelle Pfanzeltplatz

Schwabing – Freimann

Dietlindenstraße / Ecke Ungererstraße, Bus 59 Haltestelle Dietlindenstraße

Fritz-Winter-Straße 12, Bus 50, 150, N40 und SEV23 Haltestelle Gertrud-Grunow-Straße oder U2 Haltestelle Frankfurter Ring und dann mit dem Bus 50 oder 150 von Haltestelle Korbinianplatz

Garchinger Straße/Domagkstraße, U6 sowie Bus 50, 150, N40 und X35, X36 Haltestelle Alte Heide

Kölner Platz / Hörwarthstraße, Bus 140 und 141 Haltestelle Kölner Platz oder U2 Haltestelle Scheidplatz

Wedekindplatz/Ecke Feilitzschstraße, U3 und U6, Tram 23, Bus 59, 142, N40, N41 Haltestelle Münchner Freiheit

Schwabing-West

Elisabethplatz 1, Bus 53, 59, N44 und SEV27 Haltestelle Elisabethplatz

Elisabethplatz / Agnesstraße, Bus 53, 59, N44 und SEV27 Haltestelle Elisabethplatz

Elisabethstraße vor Stadtarchiv, U2 und U8 Haltestelle Josephsplatz

Georg-Birk-Straße, Bus 59 Haltestellen Georg-Birk-Straße oder Ackermannbogen

Hiltenspergerstraße 115 (Kirchenvorplatz), Bus 144 Haltestelle Ackermannstraße

Hohenzollernplatz, U2, U8, Tram 12, 27, N27 oder Bus 53,59, N43, N44 Haltestelle Hohenzollernplatz

Kurfürstenplatz 1, Tram 12 sowie Bus 53, 59 und N44 Haltestelle Kurfürstenplatz, Tram 27, 28 und N27 Haltestelle Elisabethplatz

Münchner Freiheit (im Bereich der Tischtennisplatten), U3 und U6, Tram 23, Bus 59, 142, N40, N41 Haltestelle Münchner Freiheit

Pündterplatz/Herzogstraße, Bus 53, 59 und N43 Haltestelle Pündterplatz

Sendling

Dietramszeller Platz Süd/Ecke Thalkirchner Staße, U3 Haltestelle Brudermühlstraße

Herzog-Ernst-Platz, Bus 53, 134, 153 Haltestelle Herzog-Ernst-Platz

Krüner Platz, U6 Haltestelle Westpark

Luise-Kiesselbach-Platz, U6 Haltestelle Westpark, Bus 54 oder N40 Haltestelle Luise-Kiesselbach-Platz

Plinganser Straße 42, U6 Haltestelle Harras

Plinganser Straße 47, U6 Haltestelle Harras

Plinganser Straße/Ecke Sylvensteinstraße, Bus 54, 134, 153, N44 Haltestelle Sylvensteinstraße

Resi-Huber-Platz, U3 sowie Bus 54, 153, N43 und X30 Haltestelle Brudermühlstraße

Sendling - Westpark

Heckenstaller Park, Bus 53 oder N41 Haltestelle Adunistraße oder Bus 132 Haltestelle Grünstraße

Partnachplatz (U-Bahn-Aufgang Albert-Roßhaupter-Str.), U6 und Bus 54, N40 Haltestelle Partnachplatz

Thalkirchen – Obersendling – Forstenried – Fürstenried – Solln

Boschetsrieder Straße/Ecke Aidenbachstraße, U3 sowie Bus 63, 136 und N41 Haltestelle Aidenbachstraße, Bus 63 Haltestelle Ratzingerplatz

Drygalski-Allee/Ecke Weißkirchner Straße, U3 Haltestelle Forstenrieder Allee, Bus 63 und 132 Haltestelle Züricher Straße

Drygalski-Allee/Ecke Züricher Straße (Flurstück-Nr. 224), U3 Haltestelle Forstenrieder Allee, Bus 63 und 132 Haltestelle Züricher Straße

Herterichstraße 141 (Grünanlage bei Bezirkssportanlage), Bus 134 und 151 Haltestelle Parkstadt Solln

Kloster-Seeon-Straße, Bus 134 und N41 Haltestelle Nesselwanger Straße

Petersenstraße 15, Bus 134 und 151 Haltestelle Parkstadt Solln

Plattlinger Straße, Bus 63, N41 Haltestelle Plattlinger Straße

Ratzingerplatz, U3 sowie Bus 63, 136 und N41 Haltestelle Aidenbachstraße, Bus 63 Haltestelle Ratzingerplatz

Thalkirchner Platz, U3 Haltestelle Thalkirchen (Tierpark)

Tischlerstraße/Ecke Forst-Kasten-Allee, Bus 166 Haltestelle Tischlerstraße

Wolfratshauser Straße / Ecke Ammerstraße, Bus 134 und 135 Haltestelle Friedastraße, S7 oder S20 Haltestelle Solln und dann mit dem Bus 134 oder 135

Wolfratshauser Straße/Ecke Noestraße, Bus 134 Haltestelle Krankenhaus Martha Maria

Wolfratshauser Straße / Ecke Werlingstraße, Bus 135 Haltestelle Waldfriedhof Solln, S7 oder S20 Haltestelle Solln und dann mit dem Bus 135

Trudering – Riem

Bajuwarenstraße / Ecke St.-Augustinus-Straße, Bus 195 und N79 Haltestelle St.-Augustinus-Straße

De-Gasperi-Bogen (Tor 9), U2 und U8, Bus 186, 190, 234, 234V, 262, 263V, 459, N74 Haltestelle Messestadt Ost

Friedenspromenade/Ecke Elfriedenstraße, Bus 185 Haltestelle Florastraße

Friedenspromenade/Ecke Hugo-Weiß-Straße, Bus 192 und N79 Haltestelle Ottilienstraße

Heinrich-Wieland-Straße 79, Bus 195 Haltestelle Heinrich-Wieland-Straße

Kreillerstraße 199, Bus 193 Haltestelle Wasserburger Landstraße

Wasserburger Landstraße / Feldbergstraße, U2, U8, S4 und S6 Haltestelle Trudering, Bus 193 Haltestelle Kulturzentrum Trudering

Willy-Brandt-Platz 1, U2 und U8, Bus 186, 190, 234, 234V, 262, 263V, 459, N74 Haltestelle Messestadt Ost

Untergiesing – Harlaching