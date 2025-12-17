Christbaumverkauf in München 2025: Hier können Sie Ihren Weihnachtsbaum kaufen
München - Die Zeiten, in denen der Christbaum frühestens an Heiligabend aufgestellt wird, sind schon länger vorbei. Egal ob am Arbeitsplatz, in den Kaufhäusern oder im eigenen Zuhause: Vielerorts stehen schon vor dem 24. Dezember geschmückte Christbäume, um weihnachtliche Vorfreude zu verbreiten.
Offiziell wird ab dem Samstag vor dem ersten Advent mit dem Verkauf von Christbäumen begonnen. Renner ist dabei ist Nordmanntanne, die heuer, laut Erzeugerverbände, mit einem Laufmeterpreis von 23 bis 30 Euro zu Buche schlägt. Blaufichten gibt es zwischen 15 bis 19 Euro und Rotfichten zwischen 12 bis 16 Euro pro Laufmeter.
Allach-Untermenzing
- Allacher Straße/Ecke Sickingerstraße, Bus 51, 164 und 165 Haltestelle Skagerrakstraße
- Eversbuschstraße 54, Bus 160 und 165, Haltestelle Esmarchstraße
- Mühlangerstraße/Ecke Pasinger Heuweg, Bus 164, 165 X80 Haltestelle Von-Kahr-Straße
- Servetstraße 1 (Wirtschaftsgarten Zur Schießstätte), Bus 164 Haltestelle Servetstraße
Altstadt – Lehel
- Viktualienmarkt, U3 und U6 und S-Bahnen Haltestelle Marienplatz, Bus 52 und 62 Haltestelle Viktualienmarkt
Au – Haidhausen
- Bordeauxplatz, S-Bahnen und Bus 21,62, 719, N45 Haltestelle Ostbahnhof, Tram 21, 25 und N19 Haltestelle Wörthstraße
- Johannisplatz, U4 und U5 Haltestelle Max-Weber-Platz, Tram 21, 25 und N19 Haltestelle Max-Weber-Platz (Johannisplatz)
- Mariahilfplatz, Bus 52 Haltestelle Mariahilfplatz
- Orleansplatz, S-Bahnen und Bus 21,62, 719, N45 Haltestelle Ostbahnhof
- Prinzregentenplatz 14-16, U4 Haltestelle Prinzregentenplatz, Bus 54, 68, 100 N44 Haltestelle Prinzregentenplatz
- Schwester-Eubulina-Platz, Bus 62 und N45 Haltestelle Schwester-Eubulina-Platz
- Schyrenplatz 1, Bus 58, 68 und N45 Haltestelle Claude-Lorrain-Straße
Aubing – Lochhausen – Langwied
- Bodenseestraße 253, S8 und Bus 267 Haltestelle Neuaubing
Berg am Laim
- Heinrich-Wieland-Straße (U-Bahn Aufgang Michaelibad), U5, U7 und U8, Bus 199 Haltestelle Michaelibad
- Heinrich-Wieland-Straße 79 / Ecke Zehntfeldstraße, Bus 195 Haltestelle Heinrich-Wieland-Straße, Bus 139, 192 und N79 Haltestelle Corinthstraße
- Kreillerstraße / Ecke Else-Rosenfeld-Straße, U2 und U8 Haltestelle Josephsburg
- Permoserplatz, U2 und U8 Haltestelle Kreillerstraße
- Biergarten Schneider Bräuhaus Baumkirchner Straße 5, Bus 21, 187, 719, Tram 21 und N19 Haltestelle Baumkirchner Straße
Bogenhausen
- Am Schwarzfeld, Bus 154 Haltestellen Johanneskirchen Bahnhof oder Lübecker Straße
- Böhmerwaldplatz, U4 und Bus 59 Haltestelle Böhmerwaldplatz
- Cosimastraße 97, Tram 17 und 37 Haltestelle Prinz-Eugen-Park
- Denninger Straße / Ecke Warthestraße, Bus 185, 188 und 189 Haltestelle Warthestraße
- Galileiplatz, Bus 54, 58 und N 43 Haltestelle Galileiplatz
- Geibelstraße 6, Tram 37 und N17 Haltestelle Holbeinstraße oder Friedensengel/Villa Stuck, Bus 100 Haltestelle Friedensengel/Villa Stuck
- Herkomerplatz / Ecke Oberföhringer Straße, Bus 54, 68, 154, 187 und N44, Tram 16, 37, N17 Haltestelle Herkomerplatz
- Johanniskirchner Straße / Ecke Bichlhofweg, Bus 50 und 154 Haltestelle Bichlhofweg
- Kufsteiner Platz 1, Tram 17 und Bus 54, 58, 154, 187 und N43 Haltestelle Mauerkircherstraße
- Moselstraße/Ecke Weltenburger Straße, Bus 187 Haltestelle Moselstraße
- Ostpreußenstraße/Ecke Sensburger Straße, Bus 183 und 185 Haltestelle Posener Platz
- Poschingerstraße/Ecke Thomas-Mann-Allee, Bus 59 und 150 Haltestelle Herzogpark, Bus 187 Haltestelle Redwitzstraße, Bus 54, 58, 154, 187 und N43 Haltestelle Mauerkircherstraße
- Prinzregentenplatz/Ecke Mühlbaurstraße 21-23, U4 Haltestelle Prinzregentenplatz, Bus 54, 68, 100 N44 Haltestelle Prinzregentenplatz
- Richard-Strauß-Straße/Ecke Böhmerwaldplatz, U4 und Bus 59 Haltestelle Böhmerwaldplatz
- Robert-Heger-Straße, Bus 183, 184 und 185 Haltestelle Robert-Heger-Straße, Bus 154 und N72 Haltestelle Freischützstraße
- Savitsstraße 79 (Flur-Nummer 637), S 6 und S8 Haltestelle Johanneskirchen, Bus 154 und N72 Haltestelle Stegmühlstraße
- Shakespeareplatz/Ecke Possartstraße, Bus 54, 58 und N 43 Haltestelle Galileiplatz, U4 Haltestelle Prinzregentenplatz, Bus 54, 68, 100 N44 Haltestelle Prinzregentenplatz
Feldmoching-Hasenbergl
- Feldmochinger Straße / Otto-Leixl-Straße, Bus 173 Haltestellen Georg-Zech-Allee oder Bergwachtstraße
- Lasallestraße (Parkplatz Lerchenauer See), Bus 60 und N76 Haltestelle Lerchenauer See
- Schleißheimer Straße/Ecke Dülferstraße, U2 und Bus 60, N41 Haltestelle Dülferstraße
- Schleißheimer Straße / Ecke Weitlstraße, U2 und Bus 60, 141, 172 und N41 Haltestelle Dülferstraße, Bus 141, 170, 171, 172 und N41 Haltestelle Caracciolastraße
Laim
- Agnes-Bernauer-Straße / Ecke Friedenheimer Straße, Bus 130 und 157, Tram 19 Haltestelle Agnes-Bernauer-Straße
- Biergarten Agricolastraße 18, Tram 19 und N19 sowie Bus SEV19 und SEVN19 Haltestelle Agnes-Bernauer-Platz
- Laimer Anger (Agnes-Bernauer-Straße / Riegerhofweg), Bus 130 und 157, Tram 19 Haltestelle Agnes-Bernauer-Straße
- Laimer Platz, U5, Bus 51, 151, 168 und N78 Haltestelle Laimer Platz
Ludwigsvorstadt – Isarvorstadt
- Weihnachtsbaumverkauf beim SAX (Hans-Sachs-Straße 5), U1 und U2, Tram 18 und N27 Haltestelle Fraunhoferstraße, Tram 16 und 18 Haltestelle Müllerstraße
- Theresienwiese (Höhe Bavaria), U3 und U6 Haltestelle Poccistraße, U4 und U5 Haltestelle Theresienwiese, Bus 62 Haltestelle Hans-Fischer-Straße, Bus 134 Haltestelle Theresienhöhe
- Baldeplatz, Bus 68, N45 Haltestelle Baldeplatz
Maxvorstadt
- Thorwaldsenstraße/Ecke Lothstraße, U1 und U7 Haltestelle Mailingerstraße, Bus 153 Haltestelle Gaiglstraße
- Veterinärstraße 13, U3 und U6 Hatestellen Universität oder Giselastraße, Bus 58 und 154 Haltestelle Siegestor
Milbertshofen - Am Hart
- Curt-Mezger-Platz (Schleißheimer Str. 332), Bus 177 Haltestelle Curt-Mezger-Platz
- Korbinianplatz, U2 Haltestelle Frankfurter Ring, Bus 50, 150, N41 Haltestelle Korbinianplatz
- Weyprechtstraße 1 – 3 , U2 Haltestelle Harthof, Bus 172 Haltestelle Weyprechtstraße
Moosach
- Allacher Straße/Ecke Moosstraße, Bus 164 und 165 Haltestelle Untermenzinger Straße
- Dachauer Straße 515, Bus 176 und 710 Haltestelle Haylerstraße
- Hugo-Troendle-Straße/Ecke Dachauer Straße, Tram 20 und N20 Haltestelle Hugo-Troendle-Straße
- Moosacher St.-Martins-Platz, U3 sowie Bus 163 und X35 Haltestelle Moosacher St.-Martins-Platz
- Pelkovenstraße 80, U3 Haltestelle Moosacher St.Martins-Platz, Bus 175, N71 und X36 Haltestelle Bingener Straße
- Verkehrsinsel Westfriedhof (Baldurstraße 35), U1 und U7 sowie Bus 164 Haltestelle Westfriedhof
Neuhausen – Nymphenburg
- Nymphenburger Straße / Ecke Ruffinistraße, Bus 144, Tram 12 Haltestelle Neuhausen
- Romanstraße / Ecke Notburgastraße, Bus 51, 151, Tram 12, 16 und 17 Haltestelle Romanplatz
- Blutenburgstraße 106, Bus 53, 63 und 153 Haltestelle Schlörstraße
- Dachauer Straße / Ecke Hedwig-Dransfeld-Allee, Tram 20 und 21 Haltestelle Heideckstraße
- Steubenplatz, Bus 62 und N43, Tram 16 und 17 Haltestelle Steubenplatz
Obergiesing – Fasangarten
- Balanstraße (Parkplatz vom V-Markt), S3 und S7 Haltestelle St. Martin-Straße, Bus 54, 190, 191 und N44 Haltestelle St.-Cajetan-Straße
- Candidplatz 1, U1 Haltestelle Candidplatz
- Edelweißplatz, U2 Haltestelle Silberhornstraße, Tram 18, 25, N27 oder Bus 58, 68, N45, X30 Haltestelle Ostfriedhof
- Giesinger Bahnhofsplatz, U2, U8, S3, S7, Bus 54, 59, 139, 147, 153, 220, O7 Haltestelle Giesing
- St.-Martins-Platz, Tram 18 und E7, Haltestelle St.-Martins-Platz
Pasing-Obermenzing
- Blumenauer Straße (Erdbeerfeld), Bus 56 Haltestelle Seeholzenweg
- Blumenauer Straße/Schlagweg, Bus 56 Haltestelle Perlschneiderstraße
- Frauendorferstraße (Gemarkung Obermenzing), S2 Haltestelle Obermenzing, Bus 143, 158, 162, 180 und N78 Haltestelle Obermenzing Bahnhof
- Maria-Eich-Straße (Flur-Nr. 2095 - Gemarkung Pasing), Bus 160 Haltestelle Dachstraße
- Meyerbeerstraße (Ostseite Am Durchblick), Bus 160 Haltestelle Menterstraße
- Planegger Straße 14, Bus 56, 57, 259, 265 Haltestelle Engelbertstraße
- Weinbergerstraße/Ecke Gräfstraße, Bus SEV19 Haltestelle Westbad
Ramersdorf – Perlach
- Carl-Wery-Str. 61-63, Bus 199, 211V und 217 Haltestelle Neubiberg, Universität Bw-Ost, Bus 210 und 222 Haltestelle Neubiberg, Werner-Heisenberg-Weg
- Carl-Wery-Straße/Arnold-Sommerfeld-Straße, Bus 199, 211V und 217 Haltestelle Neubiberg, Universität Bw-Ost, Bus 210 und 222 Haltestelle Neubiberg, Werner-Heisenberg-Weg
- Claudius-Keller-Straße / Ecke Rosenheimer Straße, U2 Haltestelle Karl-Preis-Platz, Bus 55, 59, 155 und N45 Haltestelle Karl-Preis-Platz
- Fritz-Erler-Straße/Putzbrunner Straße, Bus 199 Haltestelle Putzbrunner Straße
- Hanns-Seidel-Platz, U5, U7 und U8 Haltestelle Neuperlach Zentrum, Bus 55, 139, 196, 197 und 199 Haltestelle Neuperlach Zentrum
- Innsbrucker Ring/Kirchseeonerstraße, Bus 155 Haltestelle Ramersdorf
- Pfanzeltplatz 1, Bus 55, 139, N45 Haltestelle Pfanzeltplatz
- Sebastian-Bauer-Straße 13, Bus 55, 139, N45 Haltestelle Pfanzeltplatz
Schwabing – Freimann
- Dietlindenstraße / Ecke Ungererstraße, Bus 59 Haltestelle Dietlindenstraße
- Fritz-Winter-Straße 12, Bus 50, 150, N40 und SEV23 Haltestelle Gertrud-Grunow-Straße oder U2 Haltestelle Frankfurter Ring und dann mit dem Bus 50 oder 150 von Haltestelle Korbinianplatz
- Garchinger Straße/Domagkstraße, U6 sowie Bus 50, 150, N40 und X35, X36 Haltestelle Alte Heide
- Kölner Platz / Hörwarthstraße, Bus 140 und 141 Haltestelle Kölner Platz oder U2 Haltestelle Scheidplatz
- Wedekindplatz/Ecke Feilitzschstraße, U3 und U6, Tram 23, Bus 59, 142, N40, N41 Haltestelle Münchner Freiheit
Schwabing-West
- Elisabethplatz 1, Bus 53, 59, N44 und SEV27 Haltestelle Elisabethplatz
- Elisabethplatz / Agnesstraße, Bus 53, 59, N44 und SEV27 Haltestelle Elisabethplatz
- Elisabethstraße vor Stadtarchiv, U2 und U8 Haltestelle Josephsplatz
- Georg-Birk-Straße, Bus 59 Haltestellen Georg-Birk-Straße oder Ackermannbogen
- Hiltenspergerstraße 115 (Kirchenvorplatz), Bus 144 Haltestelle Ackermannstraße
- Hohenzollernplatz, U2, U8, Tram 12, 27, N27 oder Bus 53,59, N43, N44 Haltestelle Hohenzollernplatz
- Kurfürstenplatz 1, Tram 12 sowie Bus 53, 59 und N44 Haltestelle Kurfürstenplatz, Tram 27, 28 und N27 Haltestelle Elisabethplatz
- Münchner Freiheit (im Bereich der Tischtennisplatten), U3 und U6, Tram 23, Bus 59, 142, N40, N41 Haltestelle Münchner Freiheit
- Pündterplatz/Herzogstraße, Bus 53, 59 und N43 Haltestelle Pündterplatz
Sendling
- Dietramszeller Platz Süd/Ecke Thalkirchner Staße, U3 Haltestelle Brudermühlstraße
- Herzog-Ernst-Platz, Bus 53, 134, 153 Haltestelle Herzog-Ernst-Platz
- Krüner Platz, U6 Haltestelle Westpark
- Luise-Kiesselbach-Platz, U6 Haltestelle Westpark, Bus 54 oder N40 Haltestelle Luise-Kiesselbach-Platz
- Plinganser Straße 42, U6 Haltestelle Harras
- Plinganser Straße 47, U6 Haltestelle Harras
- Plinganser Straße/Ecke Sylvensteinstraße, Bus 54, 134, 153, N44 Haltestelle Sylvensteinstraße
- Resi-Huber-Platz, U3 sowie Bus 54, 153, N43 und X30 Haltestelle Brudermühlstraße
Sendling - Westpark
- Heckenstaller Park, Bus 53 oder N41 Haltestelle Adunistraße oder Bus 132 Haltestelle Grünstraße
- Partnachplatz (U-Bahn-Aufgang Albert-Roßhaupter-Str.), U6 und Bus 54, N40 Haltestelle Partnachplatz
Thalkirchen – Obersendling – Forstenried – Fürstenried – Solln
- Boschetsrieder Straße/Ecke Aidenbachstraße, U3 sowie Bus 63, 136 und N41 Haltestelle Aidenbachstraße, Bus 63 Haltestelle Ratzingerplatz
- Drygalski-Allee/Ecke Weißkirchner Straße, U3 Haltestelle Forstenrieder Allee, Bus 63 und 132 Haltestelle Züricher Straße
- Drygalski-Allee/Ecke Züricher Straße (Flurstück-Nr. 224), U3 Haltestelle Forstenrieder Allee, Bus 63 und 132 Haltestelle Züricher Straße
- Herterichstraße 141 (Grünanlage bei Bezirkssportanlage), Bus 134 und 151 Haltestelle Parkstadt Solln
- Kloster-Seeon-Straße, Bus 134 und N41 Haltestelle Nesselwanger Straße
- Petersenstraße 15, Bus 134 und 151 Haltestelle Parkstadt Solln
- Plattlinger Straße, Bus 63, N41 Haltestelle Plattlinger Straße
- Ratzingerplatz, U3 sowie Bus 63, 136 und N41 Haltestelle Aidenbachstraße, Bus 63 Haltestelle Ratzingerplatz
- Thalkirchner Platz, U3 Haltestelle Thalkirchen (Tierpark)
- Tischlerstraße/Ecke Forst-Kasten-Allee, Bus 166 Haltestelle Tischlerstraße
- Wolfratshauser Straße / Ecke Ammerstraße, Bus 134 und 135 Haltestelle Friedastraße, S7 oder S20 Haltestelle Solln und dann mit dem Bus 134 oder 135
- Wolfratshauser Straße/Ecke Noestraße, Bus 134 Haltestelle Krankenhaus Martha Maria
- Wolfratshauser Straße / Ecke Werlingstraße, Bus 135 Haltestelle Waldfriedhof Solln, S7 oder S20 Haltestelle Solln und dann mit dem Bus 135
Trudering – Riem
- Bajuwarenstraße / Ecke St.-Augustinus-Straße, Bus 195 und N79 Haltestelle St.-Augustinus-Straße
- De-Gasperi-Bogen (Tor 9), U2 und U8, Bus 186, 190, 234, 234V, 262, 263V, 459, N74 Haltestelle Messestadt Ost
- Friedenspromenade/Ecke Elfriedenstraße, Bus 185 Haltestelle Florastraße
- Friedenspromenade/Ecke Hugo-Weiß-Straße, Bus 192 und N79 Haltestelle Ottilienstraße
- Heinrich-Wieland-Straße 79, Bus 195 Haltestelle Heinrich-Wieland-Straße
- Kreillerstraße 199, Bus 193 Haltestelle Wasserburger Landstraße
- Wasserburger Landstraße / Feldbergstraße, U2, U8, S4 und S6 Haltestelle Trudering, Bus 193 Haltestelle Kulturzentrum Trudering
- Willy-Brandt-Platz 1, U2 und U8, Bus 186, 190, 234, 234V, 262, 263V, 459, N74 Haltestelle Messestadt Ost
Untergiesing – Harlaching
- Laurinplatz, Bus 139 Haltestellen Autharistraße oder Griechenstraße
- Mangfallplatz (Grünanlage), U1 Haltestelle Mangfallplatz
- Tiroler Platz/Karolingerallee, Tram 25 und N27, Haltestelle Tiroler Platz
- Wettersteinplatz, Tram 25 und N27, Haltestelle Wettersteinplatz
