Chihuahua sorgt in Flugzeug nach München für Aufregung – Besitzerin darf nicht weiterfliegen

Eine Frau holt ihren Hund während eines Fluges aus der Transportbox. Warum der Vorfall für die Passagierin Folgen hatte.

Ein nicht ganz alltäglicher Einsatz für die Bundespolizei am Flughafen: Eine Frau ist wegen ihres Chihuahuas am Münchner Flughafen vom Weiterflug ausgeschlossen worden. Die Bundespolizei spricht bei randalierenden Passagieren von einem "Unruly Passenger“ – hier war es eher ein "Unruly Dog“. Was war passiert?

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 26. Juli, auf einem Flug von Valencia nach München. Nach Angaben der Polizei forderte die Crew die 30-Jährige mehrfach auf, ihren Hund in der Box unterzubringen. Die Besitzerin weigerte sich und die Besatzung des Fluges alarmierte noch im Flugzeug die Bundespolizei.

Nach der Ankunft am Flughafen in München brachten die Beamten die Georgierin zu einer Polizeidienststelle und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie ein. Zudem wurde ihr ein geplanter Weiterflug nach Tiflis mit einer Maschine derselben Fluggesellschaft verweigert.