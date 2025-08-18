Nach einem Chemieunfall warnt das Landratsamt im Landkreis München vor einer giftigen Gaswolke. Was Bürger jetzt wissen müssen.

Am Montagabend kam es im Landkreis München zu einem Chemieunfall. Wie das Landratsamt auf Anfrage der AZ mitteilte, ist es infolge des Chemieunfalls im Gewerbegebiet im Ortsteil Heimstetten der Gemeinde Kirchheim bei München zu einem Gasaustritt gekommen. Eine giftige Gaswolke hat sich dadurch entwickelt und zieht derzeit über Heimstetten, Kirchheim und Feldkirchen.

Laut einer Sprecherin des Landratsamtes ist bislang unklar, um was für ein Gas es sich dabei handelt.

Chemieunfall östlich von München: Bürger sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Das Landratsamt fordert Bürgerinnen und Bürger dazu auf, die Fenster und Türen in den betroffenen Gebieten geschlossen zu halten, in den Innenräumen zu bleiben und das betroffene Gebiet weiträumig zu umfahren. Auch die Warn-Apps Nina und Katwarn warnten am Abend vor der Wolke.

Laut der Sprecherin dauert der Einsatz auch am Abend weiter an. Die Einsatzkräfte hätten den Gasaustritt mittlerweile unter Kontrolle gebracht. Weiterhin sollen Fenster und Türen geschlossen bleiben, bis es eine Entwarnung gibt. Ein ABC-Zug führt derzeit Messungen im Umkreis durch.

Die Einsatzkräfte waren am Abend mit 183 Kräften vor Ort.