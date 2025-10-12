AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Chaos mitten in München: Polizei muss die Leopoldstraße in der Nacht mehrmals sperren

Chaos mitten in München: Polizei muss die Leopoldstraße in der Nacht mehrmals sperren

Am Samstagabend kam es auf der Leopold- und der Ludwigstraße zu einem größeren Polizeieinsatz – die Straßen mussten im Laufe eines WM-Qualifikationsspiels nicht nur einmal gesperrt werden.
Autorenprofilbild Tobias Singer
Tobias Singer,
Ralph Hub
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 13  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Leopoldstraße in München mit Blick auf das Siegestor. Hier kam es am Samstagabend zu mehrfachen Sperrungen nach einem WM-Qualifikationsspiel.
Die Leopoldstraße in München mit Blick auf das Siegestor. Hier kam es am Samstagabend zu mehrfachen Sperrungen nach einem WM-Qualifikationsspiel. © Imago

Am Samstagabend waren Teile Münchens bereits im WM-Fieber. Das Qualifikationsspiel Serbien gegen Albanien hatte nicht nur Auswirkungen auf das serbische Nationalteam – Trainer Dragan Stojkovic ist unmittelbar nach dem 0:1 gegen Albanien zurückgetreten –, sondern auch auf den Straßenverkehr mitten in München. Im Bereich der Ludwig- und Leopoldstraße schauten mehrere hundert Anhänger der albanischen Nationalmannschaften das Spiel in einem Lokal an der Leopoldstraße zwischen Trautenwolf- und Martiusstraße.

Nach dem Führungstreffer und dem Halbzeitpfiff liefen schätzungsweise 400 Personen auf die Fahrbahn der Leopoldstraße und blockierten diese. In der Folge musste die Leopoldstraße ab dem Siegestor stadtauswärts für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Zudem feierten ca. 50 Anhänger der serbischen Nationalmannschaft in einem Lokal etwas südlich zwischen Ainmiller- und Franz-Joseph-Straße. Beide Örtlichkeiten wurden durch starke Polizeikräfte, darunter auch das Unterstützungskommando, betreut.

Es kam immer wieder zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Lagern. Die Verkehrssperren führten ab 22:30 Uhr zu diversen Anwohnerbeschwerden, insbesondere im Bereich der Kaulbachstraße, da viele Fahrzeugführer versuchten, dort auszuweichen. Mit Spielende wurden weitere Verkehrssperren in Kraft gesetzt. Auf der Leopoldstraße kam es in der Folge zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Die eingesetzten Kräfte vor Ort meldeten immer wieder Knallgeräusche.  Videos in den sozialen Medien zeigen die Situation vor Ort. 

Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Die eingesetzten Kräfte vor Ort meldeten immer wieder Knallgeräusche. Es konnte abgeschossene Munition von sogenannten PTB-Waffen (Gaspistole) aufgefunden werden. Viele der Fans machten sich nach Spielende auf den Weg Richtung Odeonsplatz, um dort weiter zu feiern. Hierbei kam es immer wieder zu verbalen und auch körperlichen Auseinandersetzungen mit den eingesetzten Polizeikräften. Gegen 23:00 Uhr füllten sich die Leopold- und Ludwigstraße zunehmend mit Korsofahrzeugen. Insgesamt waren am Autokorso schätzungsweise 350 Fahrzeuge beteiligt. Die Verkehrspolizei Verkehrsüberwachung konnte zahlreiche Verstöße ahnden (Geschwindigkeitsverstöße, Verstöße gegen die Gurtpflicht, Kennzeichenmissbrauch, Rotlichtverstöße, technische Veränderungen mit Erlöschen Betriebserlaubnis).

Streifen der Polizeiinspektion 13 führten ebenfalls zahlreiche Verkehrskontrollen durch. Durch die eingesetzten geschlossenen Einheiten musste mehrfach unmittelbar Zwang in Form von Schieben und Drücken angewendet werden. Es wurden zahlreiche Platzverweise ausgesprochen. Eine Festnahme erfolgte wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Lage vor Ort entspannte sich erst gegen 1 Uhr nachts wieder. Die Verkehrssperren konnten gegen 1.30 Uhr wieder aufgehoben werden.

 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
13 Kommentare
Artikel kommentieren
  • gubr vor einer Stunde / Bewertung:

    Sehe das jetzt aber nicht so schlimm. Wenn Deutschland gewinnt, dann feiern wir auch auf der Leo. Also, dass gefeiert wird finde ich normal.
    Nur, da merkt man wie sich unsere Neubürger unserem Land zugehörig fühlen, nämlich gar nicht, denn die fühlen sich offensichtlich als Serben. Ich bin ziemlich sicher, dass ein Großteil von denen den deutschen Pass hat und die Inhaber demnach Deutsche sind.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • kartoffelsalat vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von gubr

    Es ist ein unterschied ob das zu Fuß oder am Steuer eines KfZ mit allerhand Regelverstößen passiert. Wären Sie nach Zimbabwe migriert würden Sie auch dort unabhängig von Ihrem Passt mit der deutschen Nationalmannschaft mitfiebern.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Mobilist vor einer Stunde / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von gubr

    Der eine oder andere "Neubürger" lebt hier schon länger als mancher Forist.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.