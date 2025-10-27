Chaos auf Münchner S-Bahnstrecke: Diese Bahnhöfe werden monatelang nicht angefahren

Wegen entdeckten Schäden an den Gleisen, ist die S2 in den kommenden Monaten streckenweise langsamer unterwegs. Diese Maßnahme hat schwerwiegende Folgen für zwei S-Bahnhöfe und die Fahrgäste.

Wer mit der S2 fahren möchte, muss ab 30. Oktober mit einigen Einschränkungen rechnen. (Archivbild)

Wer als Nutzer der S2 in St. Koloman und Aufhausen ein- oder aussteigen möchte, muss sich in Kürze auf eine langfristige Änderung einstellen. Ab dem 30. Oktober, 14 Uhr wird die S2 bis auf Weiteres an diesen beiden Bahnhöfen nicht mehr halten, sondern durchfahren.

Fahrgäste, die davon betroffen sind, können ersatzweise auf Busse ausweichen, die im 20-Minuten-Takt zwischen Markt Schwaben und Erding fahren und an allen Stationen halten. Die Fahrzeiten der Ersatzbusse sind in der Online-Verbindungsauskunft enthalten.

S-Bahn-Strecke München: Beschädigte Gleise entdeckt – Erneuerung dauert Monate

Grund für diese Maßnahme ist eine Reduzierung der Streckengeschwindigkeit der Züge, da bei einer Inspektion Schäden am Gleis entdeckt wurden. Diese sollen mit einer umfassenden Gleiserneuerung behoben werden, die allerdings Zeit in Anspruch nimmt.

Laut Angaben der Deutschen Bahn wird die Strecke voraussichtlich ab Juni 2026 wieder mit der regulären Geschwindigkeit befahrbar sein. Um bis dahin einen stabilen Betrieb im gewohnten Takt auf der eingleisigen Strecke anbieten zu können, entfallen in den kommenden Monaten die Halte in St. Koloman und Aufhausen.

Die Fahrzeiten und das Fahrplanangebot auf allen übrigen Bahnhöfen der S2 bleiben durch diese Maßnahme unverändert.