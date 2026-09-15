Weiter Chaos auf der Stammstrecke - doch erste S-Bahnen fahren wieder

Fast alle Münchner S-Bahnlinien sind auf der Stammstrecke unter der Innenstadt unterwegs. Am Morgen ging dort wegen einer Störung laut Bahn nichts mehr. Mittlerweile fahren die ersten S-Bahnen wieder.

Update von 13.59 Uhr: Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter reagierte empört auf die Probleme auf der Stammstrecke zum Schulstart: "Die Bahn gibt ein erbärmliches Bild ab", sagte der CSU-Politiker. Nicht nur die S-Bahnen seien nicht gefahren, auch viele Regionalzüge seien ausgefallen. "Besonders der Zustand der Münchner S-Bahn ist so nicht mehr tragbar", kritisierte Bernreiter. Er werde sich deshalb an den Infrastruktur-Chef der Bahn, Philipp Nagl, wenden, kündigte der CSU-Politiker an.

Probleme auf der Stammstrecke: Diese Bahnen fahren wieder

Update 11.58 Uhr: Aufgrund von Reparaturarbeiten an einer Oberleitung ist weiterhin mit Verspätungen und Teilausfällen zu rechnen. Aktuell verkehren die Züge abweichend der Linienführung. Die S-Bahnen fahren wie folgt:

S1 Freising / Flughafen ↔ Ostbahnhof / Leuchtenbergring verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Freising / Flughafen ↔ Ostbahnhof / Leuchtenbergring verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. S2 Petershausen / Altomünster ↔ Erding verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke.

Petershausen / Altomünster ↔ Erding verkehrt auf dem Regelweg durch die Stammstrecke. S3 verkehrt nur Mammendorf ↔ Lochhausen bzw. Holzkirchen ↔ Ostbahnhof.

Alternativen:

Lochhausen ↔ Pasing; Bus 162

Lochhausen ↔ Untermenzing: Bus X80 zur S2

Lochhausen ↔ Moosach: Bus X80 zur S1

S4 verkehrt nur Geltendorf ↔ Puchheim.

Alternativen:

Puchheim ↔ Lochhausen: Bus 830; Lochhausen ↔ Pasing: Bus 162

Puchheim ↔ Lochhausen(S3) ↔ Untermenzing(S2) ↔ Moosach(S1): Bus X80

S5 verkehrt nur Kreuzstraße ↔ Ostbahnhof.

verkehrt nur Kreuzstraße ↔ Ostbahnhof. S6 verkehrt nur Tutzing ↔ Pasing bzw. Ebersberg ↔ Hackerbrücke.

verkehrt nur Tutzing ↔ Pasing bzw. Ebersberg ↔ Hackerbrücke. S7 verkehrt auf dem Regelweg Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36.

verkehrt auf dem Regelweg Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36. S8 Herrsching ↔ Flughafen verkehrt auf dem Regelweg über die Stammstrecke und hält in beiden Richtungen in Laim Gleis 2.

S-Bahn-Chaos durch Oberleitungsschaden an der Stammstrecke

Update, 11.20 Uhr: Noch immer tut sich nichts beim Chaos das durch einen Oberleitungsschaden an der Stammstrecke verursacht wurde. Der Bahnhof Pasing ist inklusive der Fernbahn teilweise gesperrt, berichtet die Bahn auf der Störungs-Webseite. Es kommt zu Verspätungen und Teilausfällen. Eine konkrete Prognose, ab wann man mit regulärem S-Bahn-Verkehr rechnen kann, gibt es aktuell nicht.

Erstmeldung: Wegen eines Schadens an einer Oberleitung können auf der Münchner Stammstrecke laut Bahn im Berufsverkehr keine S-Bahnen fahren. In beide Richtungen könnten keine Züge der Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6 und S8 verkehren, teilte die Bahn auf ihrem Störungsportal mit. "Die Züge werden zurückgehalten." Nicht betroffen waren damit nur die Linien S7 und S20, die nicht die Stammstrecke nutzen.

Wie die Oberleitung beschädigt wurde und wie lang die Reparatur dauert, blieb zunächst unklar. Der Schaden sei gegen 7.50 Uhr entstanden, teilte eine Bahnsprecherin auf Nachfrage mit. Techniker seien für die Reparatur vor Ort.

Die Stammstrecke ist eine der meistbefahrenen Bahnstrecken Europas und oft anfällig für Störungen. Probleme dort wirken sich auf große Teile des S-Bahn-Netzes rund um Deutschlands Pendlerhauptstadt aus.