Chaos auf der A99 – wegen einer fehlenden Rettungsgasse

Im Berufsverkehr blockierte ein defekter Lkw den Tunnel Allach. Weil keine Rettungsgasse gebildet wurde, kam es zum längeren Stau – rund 20 Kilometer.

Wegen einer fehlender Rettungsgasse hat sich nach einem Unfall im Münchner Tunnel Allach auf der Autobahn 99 ein massiver Rückstau gebildet. Ein Sprecher der Polizei sprach von rund 20 Kilometern Stau, die am Mittwochnachmittag entstanden seien. Die Polizei, die Autobahnmeisterei und der verständigte Abschleppdienst hätten wegen der fehlenden Rettungsgasse massive Probleme gehabt, zu dem Tunnel zu gelangen, teilte die Polizei mit. In diesem habe ein Sattelzug mit einer defekten Bremsanlage eine Fahrspur im Tunnel blockiert.

Mehrere Lkw-Fahrer versuchten den Stau über Schleichwege zu umfahren, was bei den teilweise recht schmalen Straßen zu weiteren Beeinträchtigungen führte. Nach Eintreffen des Abschleppdienstes dauerten die Arbeiten vor Ort nur etwa zehn Minuten, bevor der Sattelzug den Tunnel verlassen konnte und die weiteren Reparaturen im Anschluss abseits der Autobahn durchgeführt wurden. Der Tunnel war in Fahrtrichtung Stuttgart für über eine Stunde lang gesperrt.