Nach dem Massenandrang am Samstagabend muss der Veranstalter des Marktes reagieren: Mehr Sicherheitspersonal, Absperrgitter an allen Zugängen der Brücken im Bereich rund um die Praterinsel.

Die Magie von Harry Potter entwickelt noch immer eine so enorme Anziehungskraft, dass das Sicherheitskonzept auf der Münchner Praterinsel komplett umgekrempelt werden musste. Weil am Samstagabend bis zu 10.000 Fans auf das Gelände wollten, kam es zu chaotischen Zuständen im gesamten Viertel. Die Polizei musste mit rund 50 Beamten eingreifen, damit es zu keiner Massenpanik kam.

Sicherheitskonzept verschärft

Als Reaktion auf den Massenandrang am Samstagabend ist die Zahl der Sicherheitskräfte für den Weihnachtsmarkt deutlich erhöht worden. Auf Wunsch von KVR und Polizei müssen auch Absperrgitter an den Zugängen eingesetzt werden, um den Besucherandrang besser handhaben zu können. Darüber hinaus ist der Zugang zur Praterinsel vom Veranstalter neu organisiert worden.

Zugang nur noch über die Ludwigsbrücke

Die wichtigste Neuerung betrifft das Praterwehr. Die Brücke dient ab sofort ausschließlich als Ausgang, heißt es auf der Homepage des Veranstalters. Es ist kein Einlass mehr möglich auf diesem Weg, so der Hinweis. Das gilt auch für den Kabelsteg. Der ist ab sofort von beiden Seiten geschlossen. Es ist kein Einlass mehr möglich, so die Mitteilung des Veranstalters. Auf den Harry-Potter-Weihnachtsmarkt kommt man ab jetzt ausschließlich über die Ludwigsbrücke.

Harry-Potter-Markt am Wochenende meiden

Ursprünglich war der Weihnachtsmarkt für rund 500 Besucher ausgelegt. Das Interesse übertraf dann aber doch alle Erwartungen. Aus der Schweiz, Österreich und Tschechien kamen Potter-Fans. Selbst aus Osteuropa sollen im Advent Besucher in Bussen angekarrt werden. Der Andrang am Eröffnungsabend war so enorm, dass die Polizei mit rund 50 Beamten eingreifen musste, um das Chaos im Lehel rund um den Markt in den Griff zu bekommen und eine Massenpanik unter den Besuchern zu verhindern. Für den Sonntag hofft man, dass der Ansturm nachlässt. Wer den Markt unbedingt besuchen wolle, solle möglichst früh aufbrechen, riet ein Polizeisprecher. Im Übrigen gebe es in München genügend andere schöne Weihnachtsmärkte, die man besuchen könne. An die Harry-Potter-Fans aus München gab der Polizeisprecher den gut gemeinten Rat, den Besuch auf die Tage unter der Woche zu legen und die Wochenenden den Touristen zu überlassen.

Ursprünglich war der Weihnachtsmarkt für rund 500 Besucher ausgelegt. Das Interesse übertraf dann aber doch alle Erwartungen. Aus der Schweiz, Österreich und Tschechien kamen Potter-Fans. Selbst aus Osteuropa sollen im Advent ganze Busladungen von Fans angekarrt werden.

Die Autos stauen sich bis zum Altstadttunnel

Der Andrang am Eröffnungsabend war so enorm, dass die Polizei massiv eingreifen musste. Die Schlange der Wartenden zog sich über Hunderte Meter die Praterinsel entlang. Die Menschen standen bis auf die Fahrbahn der Ludwigsbrücke. Autos kamen nicht mehr durch. Der Verkehr staute sich zum Teil bis zum Altstadttunnel. Auch im U-Bahnhof Lehel war sehr viel mehr los als sonst an einem Samstagabend. Über Lautsprecher-Durchsagen informierten die Sicherheitskräfte, dass der Markt überfüllt sei. Über X (früher Twitter) und WhatsApp riet die Polizei, die Gegend möglichst zu meiden.

Demo gegen Kommerz auf der Praterinsel

Mancher Potter-Fan zeigte sich nach dem Besuch des Marktes enttäuscht. "Alles wie auf einem normalen Weihnachtsmarkt, nur eben ein paar Euro teurer“, sagte eine Münchnerin. Die mit großem Tamtam angekündigte Veranstaltung – ist auch Werbung für die neue HBO-Serie "Harry Potter und der Stein der Weisen“.

Potter-Autorin J.K. Rowling steht seit mehreren Jahren im Zentrum einer heftigen öffentlichen Debatte über Geschlecht, Frauenrechte und Transmenschen. Am Samstagabend demonstrierten laut Polizei etwa 15 Personen vor der Praterinsel gegen den ausufernden Magie-Kommerz und forderten stattdessen mehr Rechte für Transmenschen. Potter-Autorin J.K. Rowling steht seit mehreren Jahren im Zentrum einer heftigen öffentlichen Debatte über Geschlecht, Frauenrechte und Transmenschen.

Das war die Lage am Samstag: Schon am Samstagnachmittag zog sich eine ewig lange Warteschlange vor dem Weihnachtsmarkt, der um 19 Uhr eröffnen sollte, an der Isar entlang.

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Kurz nach 18 Uhr ging dann gar nichts mehr. Rund 1000 Besucher tummelten sich auf und vor dem Areal, welches eigentlich nur Platz für 500 Personen bietet, wie die Polizei der AZ auf Anfrage erklärte.

Harry-Potter-Weihnachtsmarkt überfüllt – Polizei muss Besucher nach Hause schicken

Eine Person, die schon länger in der Warteschlange stand, alarmierte kurz nach 18 Uhr die Polizei, dass alles überlaufen sei. Dies wurde auch von einer Polizeistreife bestätigt, die um Verstärkung bat, um die Situation zu entschärfen.

Etwa um 18.30 Uhr begann die Polizei in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern, mit Durchsagen, die Besucher zu überzeugen, den Weihnachtsmarkt zu verlassen, da er total überfüllt sei. Auch über die Sozialen Medien informierte die Polizei darüber, dass man von einem Besuch des Harry-Potter-Weihnachtsmarktes am Samstagabend Abstand nehmen sollte, da keine weiteren Personen mehr hineingelassen werden können.

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Harry-Potter-Weihnachtsmarkt noch bis 6. Dezember geöffnet

Noch bis zum 6. Dezember können Besucherinnen und Besucher Fanartikel kaufen, sich von der Harry-Potter-Welt inspirierte Speisen und Getränke schmecken lassen oder sich in Harry-Potter-typischer Szenerie fotografieren.