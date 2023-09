Chaos an der Hackerbrücke: Zug muss evakuiert werden – Menschen auf den Gleisen

Am Samstagabend sorgte ein technischer Defekt an einem Zug und eine anschließende Evakuierung für Chaos rund um die Hackerbrücke. Die S-Bahn-Stammstrecke war zeitweise gesperrt – viele Wiesn-Besucher mussten einiges an Geduld mitbringen.

17. September 2023 - 11:24 Uhr | ms

Während unzählige Wiesn-Besucher zur Hackerbrücke strömen, müssen die Fahrgäste aus dem defekten Zug in Sicherheit gebracht werden. © Bundespolizei