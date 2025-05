Champions-League-Finale in München: Was Sie wissen müssen

Zum Endspiel in der Champions League werden am kommenden Samstag mehrere zehntausend Fußballfans mit der U-Bahn kommen und nach dem Spiel wieder zurückfahren. Das ist dabei zu beachten.

Am 31. Mai stehen sich in der Arena in Fröttmaning die Mannschaften von Inter Mailand und Paris Saint-Germain gegenüber.

Der FC Bayern hat sein Finale dahoam zwar verpasst, doch der Andrang wird auch ohne Beteiligung des frisch gebackenen deutschen Meisters enorm sein. Hier erfahren Sie, wie Sie am Samstag (31. Mai) am besten zur Begegnung zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand kommen, und was Sie beachten sollten.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) empfiehlt allen Zuschauern, dass sich sie sich frühzeitig auf den Weg machen: Die "Festplanade" vor dem Stadion sowie die Arena öffnen bereits um 17 Uhr, also lange vor dem eigentlichen Anpfiff um 21 Uhr.

Fußball Arena München: Das rät die MVG

Für alle Fans, die zum Spiel und wieder zurück wollen, verstärkt die MVG einer Mitteilung zufolge ihr Angebot zwischen Innenstadt und Fröttmaning. Bereits ab 13 Uhr kommt alle fünf Minuten ein Zug, ab 15 Uhr alle drei Minuten.

Wegen des großen Andrangs sei damit zu rechnen, dass die Züge trotzdem voll werden. Die MVG bittet auch alle anderen Fahrgäste, sich darauf einzustellen. "Wer ein Ticket für das Finale hat, kann damit den ganzen Samstag ohne zusätzliche Fahrkarte mit U-Bahn, Tram, Bus und S-Bahn (in den Zonen M bis 6) fahren", heißt es.

MVG teilt mit: "Mit Engpässen am U-Bahnhof ist zu rechnen"

Auch nach dem Spiel fahren die Züge in kurzen Abständen. Wenn alle Fans gleichzeitig aus dem Stadion strömen, ist mit Engpässen am U-Bahnhof zu rechnen, so die MVG. Der Bahnhof werde wie üblich bei drohender Überfüllung aus Sicherheitsgründen jeweils für wenige Minuten gesperrt, bis am Bahnsteig wieder genug Platz für nachrückende Fahrgäste sei.

In der Innenstadt besteht auch zu später Stunde neben Nacht-Tram und Nacht-Bus noch alle 30 Minuten Anschluss ans Nachtnetz der U-Bahn. Die MVG bittet ihre Fahrgäste, Rücksicht zu nehmen und Geduld mitzubringen, damit alle gut ans Ziel kommen.

Anreise zum Dua-Lipa-Konzert und zum Champions Festival im Olympiapark

Fans und Besuchern, die in den Olympiapark zum Konzert von Dua Lipa oder zum Public Viewing beim Champions Festival wollen, empfiehlt die MVG, mit der U-Bahn der Linie 8 zu fahren, die über Sendlinger Tor-Hauptbahnhof fährt. Die MVG verstärkt auch hier mit zusätzlichen Zügen: Ab 16 Uhr kommt zwischen Hauptbahnhof und Olympiazentrum alle fünf Minuten ein Zug.

Auf dem Marienplatz wird das Champions Festival im Olympiapark beworben. © imago/Michael Nguyen

Ebenso verstärkt die MVG hier die U-Bahn zur Rückreise: Nacht-Tram, Nacht-Bus und das Nachtnetz der U-Bahn bieten weitere Anschlüsse. Für Fahrgäste der U3 ist zu beachten: Das Champions Festival beginnt bereits am Donnerstag (29. Mai) und dauert bis Sonntag (1. Juni). In dieser Zeit können die Züge und Bahnhöfe der U3 voller als gewöhnlich sein.

Busumleitungen am Odeonsplatz und Königsplatz

Wegen der Fan-Meeting-Points kommt zu folgenden Abweichungen bei einigen Buslinien.

Mittwoch (28. Mai) bis Montag (2. Juni): Fan-Meeting-Point am Odeonsplatz

Bus 100: Die Haltestelle Odeonsplatz entfällt. In Richtung Ostbahnhof wird die Haltestelle Von-der-Tann-Straße verlegt.

Bus 153: Die Haltestellen Von-der-Tann-Straße und Odeonsplatz entfallen.

Nacht-Bus N40, N41 und N45: Die Linien werden über den Oskar-von-Miller-Ring umgeleitet. Es entfallen die Haltestelle Odeonsplatz, sowie in Richtung Innenstadt zusätzlich die Haltestelle Von-der-Tann-Straße.

Samstag (31. Mai): Fan-Meeting-Point am Königsplatz

Cityring (58/68) und Bus 100: Die Haltestelle Königsplatz entfällt. In Richtung Hauptbahnhof Nord entfallen die Haltestellen Technische Universität und Königsplatz. In Richtung Ostbahnhof wird die Haltestelle Elisenstraße verlegt.

Vollsperrung des Busparkplatzes Nord der Allianz Arena

Der FC Bayern weist darauf hin, dass der Busparkplatz Nord der Allianz Arena aufgrund von Umbaumaßnahmen für das Champions-League-Finale noch ist.

Alternativ stehen an spielfreien Tagen Parkplätze im Gästeparkhaus zur Verfügung. Übernachtungsmöglichkeiten für Wohnmobile gibt es nicht. In diesem Zeitraum werden Busse auf die Überlauffläche auf dem Parkplatz Gäste umgeleitet.

Die MVG informiert ihre Fahrgäste mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb, Verbindungsauskünfte und Fahrkarten gibt es auf und in der App MVGO.