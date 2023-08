CAVALLUNA Kids: Die Open-Air-Pferdeshow für Familien nahe Allianz-Arena

Noch bis 20.08.23 findet die von den Zuschauern gefeierte Sommershow mit Pferden auf dem Gelände des CAVALLUNA Parks in München-Fröttmaning statt.

11. August 2023 - 13:54 Uhr

Nach dem großen Erfolg der beiden Familienshows "CAVALLUNA Kids – Eine Show steht Kopf!" in den bayerischen Sommerferien 2022 sowie "CAVALLUNA Kids – WinterWünscheLand" zur Weihnachtszeit 2022 ist das erfolgreiche Format auch in diesem Sommer in der bayerischen Landeshauptstadt zu erleben: Noch bis zum 20.08.23 findet die von den Zuschauern gefeierte Sommershow unter freiem Himmel auf dem Gelände des CAVALLUNA Parks in München-Fröttmaning nahe der Allianz-Arena statt.

Waghalsiger Trick von CALI Voltige. © CAVALLUNA

Cavalluna: Für jeden was dabei

Abermals entzücken die Protagonisten Nina, Sponti und Ben Groß und Klein mit ihrer tollpatschigen Art, mit der sie in eine laufende CAVALLUNA-Show hereinplatzen und wirklich alles auf den Kopf stellen! "Mit dem Open-Air-Programm Eine Show steht Kopf haben wir im letzten Sommer ein passgenaues Konzept für die junge Zielgruppe erfolgreich umgesetzt, das all unsere Erwartungen übertroffen hat", so Geschäftsführer Johannes Mock-O`Hara. "Mit der berührenden Geschichte WinterWünscheLand im winterlichen SHOWPALAST MÜNCHEN konnten wir dieses Erfolgskonzept in den Weihnachtsferien weiterentwickeln.

Wir freuen uns sehr, nun mit der zweiten Sommershow dieses besondere Format dauerhaft im CAVALLUNA Park zu etablieren und können es kaum erwarten, unsere Zuschauer wieder bei uns in München begrüßen zu dürfen."

Kenzie Dysli & Sylvie Willms in magischer Spiegelnummer. © CAVALLUNA

Die lustige Mischung aus Schauspiel, Tanz und natürlich wunderschönen Pferden begeisterte letztes Jahr bereits mehr als zehntausend Zuschauer. Es wurde gelacht, gejubelt und mitgefiebert. Ob niedliche Ponys, störrische Esel oder wilde Trickreitpferde: Es ist für die ganze Familie etwas dabei.

Minipony-Freiheit der Equipe Messina. © CAVALLUNA

90 Minuten Schauspiel, Tanz und wunderschöne Pferde

Die eigens für das Programm errichtete, runde Outdoor-Arena bietet auf mehreren Tribünen Platz für bis zu 580 Zuschauer. Ein großzügiges Zeltdach sorgt dafür, dass die Shows bei jedem Wetter stattfinden können. Das Programm dauert ca. 90 Minuten und wird ohne Pause gespielt.

Freiheitspferde von Sylvie Willms. © CAVALLUNA

Rund um das Showgelände warten ein Sommermarkt mit kulinarischen Köstlichkeiten, Abenteuerspielplätze, kleine Fahrgeschäfte und viele weitere Highlights, die der ganzen Familie einen unvergesslichen Tag bescheren. Kinder können Ponys reiten, einen actionreichen Geschicklichkeitsparcours absolvieren oder in der Bastelecke kreativ sein.