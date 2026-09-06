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Bus überrollt Radlerin – Ärzte kämpfen um die Beine der 58-Jährigen

Eine 58-jährige E-Bike-Fahrerin ist von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau geriet mit den Beinen unter einen Reifen, Ärzte kämpfen nun im Krankenhaus um deren Erhalt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.
Hüseyin Ince |
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Ein Münchner Bus überrollt beide Beine einer Radlerin.
Ein Münchner Bus überrollt beide Beine einer Radlerin. © Lino Mirgeler

Ein 44-jähriger Busfahrer hat am Freitagabend in Garching eine 58-jährige Radfahrerin übersehen und mit seinem Linienbus erfasst. Das Fahrzeug fuhr die Frau auf der Daimlerstraße an. Sie verletzte sich schwer, wie sich später herausstellte.

Der Busfahrer war mit seinem Linienbus von der U-Bahnhaltestelle Garching-Hochbrück losgefahren. Er wollte nach rechts in die Daimlerstraße abbiegen, um in Richtung Schleißheimer Straße weiterzufahren.

Doch hier fuhr die 58-Jährige entlang der Daimlerstraße. Die Frau aus dem Landkreis München war hier mit ihrem E-Bike unterwegs und hatte eigentlich Vorfahrt.

Ärzte kämpfen um die Beine der Frau

An der Einmündung missachtete der 44-jährige Busfahrer die Vorfahrt. Der Bus erfasste die Radfahrerin. Die Frau stürzte samt E-Bike zu Boden und geriet mit ihren Beinen unter einen Reifen des schweren Fahrzeugs.

Die 58-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Notarzt und Rettungswagen brachten sie in ein Münchner Krankenhaus. Dort wird sie seitdem stationär behandelt. Die Verkehrspolizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Die Lage ist dramatisch. Zwar befindet sich die Frau wohl nicht in Lebensgefahr. Doch offenbar droht ihr laut Polizei die Amputation beider Beine.

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  • FRUSTI13 vor 30 Minuten / Bewertung:

    Was für ein grausamer Unfall. Hoffentlich schaffen es die Ärzte doch noch, die Beine zu erhalten!

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  • Futurana vor 49 Minuten / Bewertung:

    Mein Gott , schrecklich - die Frau hat mein vollstes Mitgefühl. Sie tut mir so leid. Ich wünsche ihr Halt von Familie und Freunden und ihr Kraft für das Kommende.

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  • Radl Rainer vor einer Stunde / Bewertung:

    Wir müssen mal darüber reden, welche Leute als Busfahrer aktiv sind. Ich selbst habe auf Video, wie ein Busfahrer am Petuelring gleich zwein rote Ampeln überfahren hat, davon mir auf dem Radweg die Vorfahrt nahm. Nur um dann am Patuelring mit einem Kollegen in Ruhe zu ratschen.

    Ähnliche Fälle kann ich aus dem ganzen Stadtgebiet berichten. Die "Personalknappheit" hat wohl dafür gesorgt, dass ungeeignetes Personal eingesetzt wurde.

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