Ein Linienbus prallt in München gegen eine Mauer – die Folgen sind schwer. Ein Mädchen stirbt, mehrere Menschen werden schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar.

München

Bei einem schweren Busunfall im Osten Münchens ist ein Fahrgast gestorben – mehrere Menschen wurden schwer verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war ein Linienbus im Stadtteil Trudering gegen die Mauer eines Gebäudes gefahren. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der AZ-Redaktion mitteilte, handelt es sich bei der toten Person um ein 13-jähriges Mädchen.

Zudem sind vier Personen Polizeiangaben zufolge schwer verletzt; zwei weitere Personen sind verletzt.

Ein Bus ist in München gegen eine Mauer gekracht. © Stefan Puchner/dpa

Am Nachmittag ist die Polizei noch am Unfallort im Einsatz und mit Bergungsarbeiten des Busses beschäftigt.

Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Die Polizei will nun ermitteln, ob möglicherweise ein gesundheitliches Problem bei dem Busfahrer eine Rolle spielte.Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften am Unfallort damit beschäftigt, die Verletzten zu versorgen.