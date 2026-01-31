AZ-Plus

Bus kracht in München gegen Mauer – Mädchen (13) stirbt

Ein Linienbus prallt in München gegen eine Mauer – die Folgen sind schwer. Ein Mädchen stirbt, mehrere Menschen werden schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar.
Die Feuerwehr war am späten Nachmittag vor Ort.
Die Feuerwehr war am späten Nachmittag vor Ort. © Stefan Puchner/dpa
München

Bei einem schweren Busunfall im Osten Münchens ist ein Fahrgast gestorben – mehrere Menschen wurden schwer verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war ein Linienbus im Stadtteil Trudering gegen die Mauer eines Gebäudes gefahren. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der AZ-Redaktion mitteilte, handelt es sich bei der toten Person um ein 13-jähriges Mädchen.

Zudem sind vier Personen Polizeiangaben zufolge schwer verletzt; zwei weitere Personen sind verletzt.

Ein Bus ist in München gegen eine Mauer gekracht.
Ein Bus ist in München gegen eine Mauer gekracht. © Stefan Puchner/dpa

Am Nachmittag ist die Polizei noch am Unfallort im Einsatz und mit Bergungsarbeiten des Busses beschäftigt.

Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar. Die Polizei will nun ermitteln, ob möglicherweise ein gesundheitliches Problem bei dem Busfahrer eine Rolle spielte.Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften am Unfallort damit beschäftigt, die Verletzten zu versorgen. 

  • Witwe Bolte vor 5 Minuten / Bewertung:

    R.i.P. 🕯 ➕️ 🕯
    ---------
    (Vielleicht sollte man in Bussen und Zügen eine Anschnallpflicht einführen? Bei dem kürzlichen schweren Zugunglück in Spanien mit über 40 Toten könnten evtl. einige der Getöteten, die aus dem verunglückten Zug geschleudert wurden, noch leben, wenn sie angeschnallt gewesen wären.)

  • Newi83 vor 46 Minuten / Bewertung:

    Tragisches Unglück wenn da eine 13 jährige stirbt plus 4 Schwerverletzte

