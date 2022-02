"Bunter Hund" der Münchner Justiz: Ex-Anwalt Nikolaus Köhler ist tot

Der frühere Anwalt Nikolaus Köhler ist nach kurzer Krankheit gestorben.

München - Vor Gericht trug er gern bunte Sonnenbrillen und auffällige Kleidung. Er galt als "bunter Hund" in der Münchner Justiz. Für seine Freunde und seine Familie war er vor allem ein Mensch mit einer unbändigen Lust am Leben.

Nikolaus Köhler: Ex-Anwalt von Günther Kaufmann ist tot

Jahrzehntelang arbeitete "Nick" Köhler als Rechtsanwalt, er vertrat unter anderem den Schauspieler Günther Kaufmann. 2010 musste er seine Zulassung abgeben. In den 1970er Jahren war Köhler der erste Schwabinger Faschingsprinz (Nick I.), in den 1980er veralberte er als Polizist verkleidet Mike Krüger und Thomas Gottschalk bei "Verstehen Sie Spaß?".

Plötzlicher Tod: An Weihnachten stand er noch auf dem Snowboard

Er trat mit Elvis-Songs auf und sang für Freunde am Grab "My way" von Frank Sinatra. An Weihnachten stand er noch auf dem Snowboard. Am Dienstag ist Köhler nach kurzer Krankheit gestorben. "Er ist von jetzt auf gleich im freien Fall gestorben", sagt seine Witwe Astrid Köhler.