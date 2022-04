Bundesweite Analyse: Teuer parken in München

Auch das Parken ist in München teuer. Nur in einer Großstadt kostet es noch mehr.

Das Dauerparken in München ist teuer. (Symbolbild)

München - Nicht nur die Wohnungsmieten, auch Autostellplätze sind in München kostspielig. Wie eine Analyse des Immobilienportals Immowelt ergab, zahlen Halter bis zu 148 Euro für einen Dauerparkplatz in zentraler Lage. Lohnender ist das Abstellen am Stadtrand: Dort sind demnach mitunter nur 43 Euro fällig.

München: Nur in Stuttgart ist Parken noch teurer

Teurer als München ist der am Mittwoch veröffentlichten Analyse zufolge Stuttgart. Der Spitzenreiter verzeichnet Angebotsmieten von bis zu 194 Euro. Unter 14 untersuchten Großstädten liegen außerdem noch Frankfurt/Main (bis 146 Euro), Düsseldorf (bis 151 Euro), Hamburg (163) und Köln (175) vor München.

Mit Ausnahme von Frankfurt werden aber in diesen Städten geringere Minimalmieten als in München angeboten. In Nürnberg liegt die maximale Angebotsmiete bei 128 Euro, für den günstigsten Platz werden noch 33 Euro verlangt.