Brutale Attacke in einer Münchner S-Bahn: Ein 48-Jähriger wird vor den Augen seiner dreijährigen Tochter unvermittelt zusammengeschlagen. Während die Bundespolizei ermittelt und nach dem Täter fahndet, bedroht dieser sein Opfer sogar noch telefonisch.

Hier am Isartor sprang der Angreifer aus der S-Bahn und war verschwunden.

Ein 48-jähriger Münchner ist am Donnerstagvormittag in einer S3 ohne Vorwarnung attackiert worden. Der Mann war gerade mit seiner dreijährigen Tochter unterwegs. Gegen 10.30 Uhr schlug ihn jemand zunächst von hinten auf den Kopf.

Als er sich völlig überrascht umdrehte, landeten weitere Schläge in seinem Gesicht. Er versuchte laut Bundespolizei, seine Tochter zu schützen. Offenbar richtete sich die Attacke auch gegen das Kind.

Während der Anzeige ruft der Schläger an

Im Handgemenge erkannte der 48-Jährige den Mann aus einer früheren Begegnung. Er wehrte sich, so gut er konnte. Ein 38-jähriger Zeuge ging nun dazwischen und konnte die Schlägerei unterbrechen.

Der Angreifer ergriff die Flucht. Am Isartor stieg er aus und verschwand. Der 48-Jährige kontaktierte nun die Bundespolizei und erstattete Anzeige. Während der Anzeige rief der Angreifer beim 48-Jährigen an. Er bedrohte ihn.

Die Bundespolizei sucht nach dem Angreifer

Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung und Bedrohung. Möglicherweise werden auch Kameraaufnahmen aus der S-Bahn dabei helfen, den Schläger zu finden. Der angegriffene 48-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen und musste nicht behandelt werden.