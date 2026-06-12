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Bundespolizei sucht Schläger: Attacke in der S-Bahn vor den Augen der kleinen Tochter

Brutale Attacke in einer Münchner S-Bahn: Ein 48-Jähriger wird vor den Augen seiner dreijährigen Tochter unvermittelt zusammengeschlagen. Während die Bundespolizei ermittelt und nach dem Täter fahndet, bedroht dieser sein Opfer sogar noch telefonisch.
Hüseyin Ince |
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Hier am Isartor sprang der Angreifer aus der S-Bahn und war verschwunden.
Hier am Isartor sprang der Angreifer aus der S-Bahn und war verschwunden. © IMAGO/Michael Nguyen

Ein 48-jähriger Münchner ist am Donnerstagvormittag in einer S3 ohne Vorwarnung attackiert worden. Der Mann war gerade mit seiner dreijährigen Tochter unterwegs. Gegen 10.30 Uhr schlug ihn jemand zunächst von hinten auf den Kopf.

Als er sich völlig überrascht umdrehte, landeten weitere Schläge in seinem Gesicht. Er versuchte laut Bundespolizei, seine Tochter zu schützen. Offenbar richtete sich die Attacke auch gegen das Kind.

Während der Anzeige ruft der Schläger an

Im Handgemenge erkannte der 48-Jährige den Mann aus einer früheren Begegnung. Er wehrte sich, so gut er konnte. Ein 38-jähriger Zeuge ging nun dazwischen und konnte die Schlägerei unterbrechen.

Der Angreifer ergriff die Flucht. Am Isartor stieg er aus und verschwand. Der 48-Jährige kontaktierte nun die Bundespolizei und erstattete Anzeige. Während der Anzeige rief der Angreifer beim 48-Jährigen an. Er bedrohte ihn.

Die Bundespolizei sucht nach dem Angreifer

Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung und Bedrohung. Möglicherweise werden auch Kameraaufnahmen aus der S-Bahn dabei helfen, den Schläger zu finden. Der angegriffene 48-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen und musste nicht behandelt werden.

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2 Kommentare
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  • Wolff vor 10 Minuten / Bewertung:

    Das nennt man Sicherheit im ÖPNV.

    Wo ist eigentlich hier die Warnung der Polizei, dass man sich selbst nicht in Gefahr bringen soll?

    Stattdessen wird das jetzt wieder als Heldentat hochgejubelt. Vielleicht kann man sich mal entscheiden?

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  • Knoedel vor 24 Minuten / Bewertung:

    Schon gut mit der Videoüberwachung.
    Dann werden vielleicht in 3 Jahren welche veröffentlicht.

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