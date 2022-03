Büros und Gewerberäume: Einbruchserie beschäftigt Münchner Polizei

In allen sechs Fällen konnten die Täter am Wochenende unerkannt entkommen, die Polizei sucht nun Zeugen.

München - Am Wochenende sind gleich mehrere Einbrüche in gewerblichen Objekten in München gemeldet worden. Die Polizei wendet sich bei den Ermittlungen in den sechs Fällen an die Bevölkerung.

Betroffen sind die Stadtteile Schwabing, Moosach, Freimann und Isarvorstadt.

Isarvorstadt: Einbruch in Gewerbebetrieb in der Klenzestraße

In der Isarvorstadt überstiegen am Montagmorgen zwischen 3 Uhr und 9 Uhr nach derzeitigem Stand der Dinge ein Täter oder mehrere Unbekannte zunächst ein Zugangstor zu einem Innenhof, drangen dann gewaltsam in die Verkaufsräume eines Gewerbebetriebs in der Klenzestraße ein und entwendeten Waren im Wert von mehreren Tausend Euro.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Klenzestraße, Gärtnerplatz und Fraunhoferstraße (Isarvorstadt) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte?

In Moosach fehlen technische Geräte im Wert von mehr als zehntausend Euro

Gleich zwei Fälle ereigneten sich in Moosach: Am vergangenen Wochenende - die Polizei nennt den Zeitraum Freitag, 19.30 Uhr bis Sonntag, 11 Uhr - brach der Täter/brachen die Täter zunächst den Eingang zu einem Bürogebäude und dann die Zugangstür zu den Büroräumen der dort ansässigen Firma auf. Aus einem Tresor wurde neben Unterlagen auch Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich entnommen.

Zeugenaufruf der Polizei: Wem ist im angegebenen Zeitraum im Bereich Messerschmidtstraße, Dessauer Straße und Hanauer Straße (Moosach) etwas aufgefallen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte?

Im Bereich der Pelkovenstraße erbeutete ein bis dato unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, bei einem Einbruch in zwei Bürogebäude Bargeld im Wert von mehr als hundert Euro und technische Geräte im Wert von mehr als zehntausend Euro. Auch hier konnte der Täter unerkannt entkommen.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Pelkovenstraße und Hanauer Straße (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Gleich zwei Einbrüche in Schwabing - nahe der Leopoldstraße

Im Bereich der Leopoldstraße in Schwabing gelangten der oder die Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 18.15 Uhr, und Montag, 6.10 Uhr, in ein Bürogebäude. Wie die Polizei berichtet, wurden die Büroräume wieder verlassen, ohne dass etwas gestohlen wurde.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Leopoldstraße, Eisenacher Straße, Berliner Straße und Parzivalplatz etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte?

Zwischen Freitag und Montag kam es über das Treppenhaus eines Bürogebäudes im Bereich der Leopoldstraße zu einem weiteren Einbruch. Der oder die Täter versuchten gewaltsam, die Türen zu den Räumen von insgesamt sechs Firmen zu öffnen - in zwei Fällen gelang dies. Mehrere Möbel und Geldkassetten wurden aufgebrochen und Bargeld im Wert von insgesamt mehr als tausend Euro gestohlen.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Leopoldstraße, Georgenstraße, Ohmstraße und Kaulbachstraße (Schwabing) etwas wahrgenommen, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte?

Einbruch in Freimann: Es wurde nichts gestohlen

Ebenfalls zwischen Freitag und Montag liegt der Tatzeitpunkt des letzten Falls: Dabei verschaffte sich der Täter - es können auch mehrere gewesen sein - Zugang zu einem Bürogebäude im Bereich der Domagkstraße. Die Räumlichkeiten von insgesamt vier dort ansässigen Unternehmen blieben jedoch unversehrt, es wurde nichts gestohlen.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Domagkstraße, Alfred-Arndt-Straße, Marcel-Breuer-Straße und Lyonel-Feininger-Straße (Freimann) etwas bemerkt, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte?

Zu allen sechs Fällen nimmt das Polizeipräsidium München (Kommissariat 52, Telefon 089/2910-0) oder eben jede andere Polizeidienststelle Ihre sachdienlichen Hinweise entgegen.