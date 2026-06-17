Brutaler Überfall im Münchner Club Closer: Ein Unbekannter schlägt zwei Freunde aus Hessen mit gezielten Schlägen K.o., raubt Geldbörse und teure Kopfhörer. Einer der Männer erleidet einen Schienbeinbruch. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Die Brutalität der K.o.-Schläge an der Sonnenstraße wirkt ungewöhnlich. Nun such die Polizei Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind zwei Männer brutal ausgeraubt worden. In den frühen Stunden, gegen 2.30 Uhr, unterhielten sich zwei gute Freunde aus Hessen (27 und 37) mit einem bislang unbekannten Mann im Club Closer an der Sonnenstraße.

Mutmaßlich ohne Vorwarnung schlug der Unbekannte zu, ziemlich gezielt und ohne Rücksicht. Er schlug beiden Männern gezielt gegen den Kopf, sodass sie ohnmächtig wurden. Der Unbekannte flüchtete dann zügig. Einige Discobesucher bemerkten die Tat und eilten den bewusstlosen Männern zur Hilfe. Der Notruf wurde gewählt.

Geldbeutel sowie Kopfhörer sind verschwunden

Die zwei Freunde aus Hessen wurden in eine Klinik gebracht. Als der 27-Jährige im Krankenhaus wieder aufwachte, stellte er fest, dass seine Geldbörse und seine wertvollen Kopfhörer der Marke Apple fehlten. Der 37-Jährige hatte sich das Schienbein gebrochen, weiß aber nicht mehr, wie das geschah.

400 bis 500 Euro beträgt der materielle Schaden. Doch die Verletzungen wiegen auch schwer. Auch die Tage nach dem Sonntag waren die beiden Männer zur Behandlung in der Klinik. Der 37-Jährige musste am Schienbein operiert werden.

Die spontane Brutalität aus dem Nichts wirkt gefährlich. Nun sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise an Tel. 089/29100.