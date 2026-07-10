Brutaler Angriff an U-Bahn-Poccistraße: 22-Jähriger schwer verletzt

An der U-Bahn-Station Poccistraße eskaliert ein Streit, als zwei Bauarbeiter eine junge Frau sexistisch beleidigen. Ihr 22-jähriger Begleiter wird mit stahlverstärkten Arbeitsschuhen zusammengeschlagen und schwer verletzt. Die mutmaßlichen Täter fliehen zunächst, werden aber kurz darauf festgenommen.

Als der 22-Jährige auf dem Boden lag, traten die Bauarbeiter auf ihn ein.

Ein 22-jähriger Münchner aus Afghanistan ist am Donnerstagnachmittag Opfer einer brutalen Gewalttat geworden. Es begann mit einem Streit an der U-Bahn-Poccistraße. An der dortigen Baustelle entlang war der 22-Jährige mit seiner Partnerin und einem Bekannten unterwegs.

Auf Höhe der Baustelle wurden zwei Bauarbeiter (21 und 38 Jahre alt) auf das Trio aufmerksam. Sie riefen der Partnerin des Münchners sexistisch hinterher. Was sie genau sagten, konnte die Polizei bislang nicht dokumentieren. Der 22-Jährige wurde wütend und stellte die beiden Bauarbeiter zur Rede.

Die Männer treten mit Arbeitsschuhen zu

Bald flogen die Fäuste. Der junge Mann setzte wohl einen Schlag gegen den 21-Jährigen und traf dessen Lippe. Danach verlor der 22-Jährige sein Gleichgewicht und stürzte. Und die beiden Bauarbeiter traten nun mit ihren stahlverstärkten Arbeitsschuhen mehrfach auf den Mann ein.

Eine Person versuchte dazwischenzugehen. Doch offenbar erfolglos. Auch er wurde verletzt. Passanten und Zeugen alarmierten die Rettungskräfte sowie die Polizei. Der Rettungswagen brachte den 22-Jährigen in eine Klinik. Die Bauarbeiter waren inzwischen geflohen.

Gehirnerschütterung, Prellungen und Brüche im Gesicht

Die Beamten konnten die beiden Männer in der Nähe festnehmen. Sie haben beide polnische Wurzeln, sind professionelle Bauarbeiter und haben keinen Wohnsitz in München. Im Laufe des Freitags wurden sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Der 22-Jährige konnte noch nicht vernommen werden. Er hat mehrere Brüche im Gesicht, es ist stark geschwollen, dazu schwere Prellungen am Körper und eine Gehirnerschütterung.