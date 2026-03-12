Brutale Raubüberfallserie: Täter reißen Geldautomaten aus der Wand

Die Lasso-Bande ist europaweit aktiv. In Oberbayern, Schwaben, Baden-Württemberg bis rüber in die Schweiz sind derart brachiale Raubüberfälle auf Tankstellen verübt worden. Ein Tatverdächtiger ist jetzt der Polizei in München ins Netz gegangen.

Ein Stahlseil reicht durch die zerbrochene Scheibe in einen Supermarkt in Köln. Am Ende wurde ein Geldautomat angebunden. Mit Seil und Lkw hatten Unbekannte vergeblich versucht, den Automaten aus der Wand zu reißen.

Die Fälle häufen sich in letzter Zeit extrem. Die Täter dringen nachts in Tankstellen ein, sie legen ein Seil um einen Geldautomaten, befestigen das andere Ende an der Abschleppvorrichtung eines Autos und geben dann Vollgas. Die Methode ist so brachial wie effektiv. Bei der Kripo nennt man die Masche "Lassowurftechnik".

Einer Zivilstreife fiel am vergangenen Sonntag kurz vor Mitternacht an der Allguth-Tankstelle in der Boschetsrieder Straße ein Opel Combo mit Friedberger Kennzeichen auf. "In dem Lieferwagen saßen zwei Männer, einer von ihnen war komplett maskiert", sagt Benedikt Mühlrath vom ermittelnden Kommissariat 52.

Kriminalhauptkommissar Benedikt Mühlrath vom ermittelnden Kommissariat 52 © Hub

Der Verdächtige stieg aus und sah sich neugierig auf dem Gelände um. Die Tankstelle hatte geschlossen, doch der Betreiber war länger als üblich geblieben. Das brachte den Mann mit der Maske aus dem Konzept. Er stieg wieder ins Auto zu seinem Komplizen. Als die Polizisten den Opel kontrollieren wollten, gab der Fahrer Vollgas.

Wilde Verfolgung von Obersendling aus quer durch die Stadt

Es begann eine wilde Verfolgungsjagd von Obersendling quer durch die halbe Stadt. Der Combo bretterte dabei nach Polizeiangaben mit bis zu 180 Sachen über die Straßen bis auf die Autobahn A96. In Freiham endete die Flucht im Gewerbegebiet. Die beiden Männer waren in einer Sackgasse gelandet. Sie ließen den Opel stehen und flüchteten zu Fuß.

Einen 40 Jahre alten Rumänen konnten die Beamten festnehmen, der Mann sitzt inzwischen in U-Haft. Sein Komplize entkam allerdings unerkannt. Der Opel war laut Polizei am Tag zuvor bei einem Einbruch in ein Haus im Landkreis Aichach-Friedberg gestohlen worden.

Soest in NRW: Ein Traktor steht vor einer Sparkasse. Mit Stahlseil und Trecker haben Diebe in der Nacht versucht, einen Geldautomaten samt Tresor aus der Wand zu reißen. Den Trecker hatten die Unbekannten von einem Bauernhof gestohlen. © dpa

Weitere mutmaßliche Einbrüche der Bande

Am 2. März war ebenfalls eine Allguth-Tankstelle in Unterschleißheim Ziel der Lasso-Bande. Die Täter versuchten, die Eingangstür aufzustemmen. Als das nicht gelang, donnerten sie mit einem VW Golf durch die Glastür. Im Inneren nutzten die Täter den "Lassowurf". Sie schlangen ein Seil um den in der Wand verankerten Geldautomaten und befestigten das andere Ende an der Abschleppvorrichtung des VW. Doch der Golf hatte zu wenig Schwung. Der Geldautomat hielt stand. Die Täter gaben auf.

Bei K52 ist man sich ziemlich sicher, dass es dieselben Täter waren, die jetzt auch in Obersendling am Werk waren. Der Golf war etwa zwei Wochen zuvor in Memmingen gestohlen worden und hatte Kennzeichen aus Schwabmünchen.

Dort im Landkreis Augsburg begann am 17. Februar die Serie. In rund zehn Fällen ermitteln die Beamten von K52. In Schwaben, Baden-Württemberg bis rüber in die Schweiz sind derart brachiale Raubüberfälle auf Tankstellen verübt worden. In Landsberg am Lech verwendeten Einbrecher am 4. März ein Auto als Rammbock, um in eine Tankstelle einzudringen und den Geldautomaten aus der Wand zu reißen. Mitte Februar war eine Tankstelle in Eching im Landkreis Freising Ziel der Lasso-Bande. Dort rissen sie den Geldautomaten heraus.