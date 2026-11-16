Brutale Attacke in S-Bahn: Mann in Pasing bewusstlos geprügelt

Zwei Männer geraten während der Fahrt in einer S-Bahn aneinander. In der Unterführung des Pasinger Bahnhofs eskaliert die Situation. Der Angreifer schlägt mit der Faust zu. Das Opfer verliert das Bewusstsein. Was dem Angreifer nun droht.

In der Unterführung im Pasinger Bahnhof eskaliert ein Streit zwischen zwei Männern aus Rumänien. (Symbolbild)

Zwei Rumänen gerieten am Samstagabend in einer S-Bahn aneinander. Nachdem sie in Pasing ausgestiegen waren, ging der Streit in der Personenunterführung des Bahnhofs plötzlich weiter. Zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit wollten eingreifen. Doch die Situation eskalierte unerwartet heftig.

Situation eskaliert schlagartig

Der 23-Jährige schlug laut Bundespolizei seinem Landsmann mit der Faust plötzlich ins Gesicht. Der 33-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verlor nach Angaben einer Sprecherin der Bundespolizei für mehrere Minuten das Bewusstsein. Ein weiterer Mitarbeiter der DB Sicherheit leistete Erste Hilfe. Bundespolizisten nahmen den mutmaßlichen Angreifer noch am Tatort vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle in der Denisstraße.

Plötzlich geht es dem Opfer schlechter

Die hinzugerufenen Rettungskräfte stellten bei dem Opfer eine Nasenfraktur fest. Eine weitergehende medizinische Versorgung vor Ort lehnte der Verletzte jedoch laut Bundespolizei ab. Als sich sein Gesundheitszustand aber zunehmend verschlechterte, wurde der 33-Jährige in eine Klinik gebracht. Dort wurde bei ihm eine Hirnblutung festgestellt. Zudem hatte er eine gebrochene Nase.

Anzeige wegen Körperverletzung

Die Staatsanwaltschaft München I verzichtete auf eine Vorführung des vorläufig Festgenommenen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige daher wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt.