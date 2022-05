Brutale Attacke in München: Starnberger (20) schlägt 18-Jährige vor Club krankenhausreif

Nach einem gemeinsamen Clubbesuch hat ein junger Mann seine Begleiterin auf offener Straße mitten in München brutal verprügelt. Unbeteiligte filmten die Szene.

Altstadt-Lehel - Ein Mann in schwarzer Bomberjacke prügelt eine junge Frau zu Boden, schlägt ihr mit der Faust mehrmals ins Gesicht und muss von Passanten weggezogen werden: Diese Szenen zeigt ein Handyvideo, das ein unbeteiligter Zeuge am vergangenen Samstag in Uninähe angefertigt und über Twitter verbreitet hat.

Türsteher schmeißen 20-Jährigen aus Münchner Club

Nun veröffentlicht die Münchner Polizei die Details: Die 18-Jährige, die auf dem Video so brutal verprügelt wird, stammt aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Sie besuchte in der Nacht von Freitag auf Samstag zusammen mit einem 20-jährigen Starnberger einen Club in der Münchner Altstadt. Dort gerieten beide in Streit, und der 20-Jährige wurde von den Türstehern aus dem Club geworfen.

Starnberger lauert seiner Begleiterin auf

In einer Seitenstraße lauerte er seiner Begleiterin auf. Als die junge Frau den Club gegen 2.00 Uhr verließ, ging er auf sie los. Passanten riefen sofort die Polizei. Trotzdem konnte der Täter zunächst flüchten.

Die 18-Jährige musste verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, konnte die Klinik aber später verlassen. Gegen den Schläger ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung.

Das Video der Tat liegt der AZ vor und wird bewusst nicht veröffentlicht.