Bruce Springsteen: Der Boss kommt im Sommer 2023 nach München

Sechs Jahre lang hat Bruce Springsteen keine Konzerte mehr gespielt. Im Sommer 2023 kommt er für drei Shows nach Deutschland und macht auch in München halt.

Am 23. Juli spielt Bruce Springsteen mit der E-Street-Band in München im Olympiastadion.

München - Es wird wieder Zeit für "Dancing In The Dark": Bruce Springsteen hat angekündigt, dass er nach sechs Jahren Konzertpause endlich wieder den Gitarrenkoffer packt und mit seiner E-Street-Band auf Tournee geht.

Bruce Springsteen: 23. Juli im Olympiastadion in München

Er freue sich sehr, "seine großartigen und loyalen Fans nach sechs Jahren endlich wieder zu sehen", schreibt er auf seiner Webseite. Die internationale Stadiontournee startet Ende April im Olympiastadion in Barcelona. Nach Stopps in Düsseldorf und Hamburg macht er dann schließlich am 23. Juli 2023 auch in München im Olympiastadion halt.

Der Boss und seine E-Street-Band werden also bestens aufgewärmt sein für ein furioses Konzerterlebnis – Karten für das Konzert gibt es ab 1. Juni .