Brooklyn: Wer steckt hinter dem Geheim-Hit vom Glockenbach?

Deutschlandweit stürmt das Lied "Brooklyn" die Charts. Was kaum jemand weiß: Die Macher dahinter sind aus dem Glockenbachviertel - und wollen aber lieber anonym bleiben.

Es klingt wie ein Musik-Märchen: Vor drei Monaten veröffentlichte eine Band namens Glockenbach das eingängige und tanzbare Elektro-Pop-Lied "Brooklyn" - und elektrisierte schnell die Fans.

Auf Spotify und Youtube schnellten die Klick-Zahlen in die Höhe - Richtung einer Million, doch auch in den offiziellen deutschen Charts stürmte der Song nach oben. Anfang des Jahres enterte er die Radio-Top 10, schlug sogar Adeles Welthit "Easy On Me" von Platz 2 - und liefert sich aktuell ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Elton John und Dua Lipa ("Cold Heart") um Platz 1. In München ist er aktuell der meistgespielte Hit.

"Brooklyn" kommt aus dem Münchner Glockenbachviertel

Wer in den letzten Wochen irgendeinen Radiosender angeschaltet hat, dürfte den Gute-Laune-Ohrwurm kennen. Was kaum jemand weiß: Der Glockenbach-Hit stammt tatsächlich aus dem Glockenbachviertel. So weit, so ungewöhnlich. Doch wer hinter der Band, die wie das angesagte Ausgehviertel Münchens heißt, steckt - ist geheim. Wie bitte?

Glockenbach ist ein 2020 gegründetes Musikprojekt, das vermutlich aus mehreren Produzenten besteht, die keinen Wert auf persönliches Branding legen.

"Brooklyn" (in Zusammenarbeit mit dem Mannheimer Elektro-Trio ClockClock) ist ihr drittes Lied, schon die Vorgänger "Dancing In The Dirt" und "Redlight" sorgten für Aufsehen. "Gute Musik braucht kein Gesicht", heißt es auf der Glockenbach-Instagram-Seite.

Glockenbach Collective trägt Maske

Und tatsächlich: Ob im Musikvideo, das nicht in Brooklyn, sondern in München gedreht wurde, oder auf dem Cover - die Macher hinter Glockenbach (unter Vertrag bei WeFor) tragen stets Masken und Hoodies. Ihre Gesichter sind nie zu sehen. Ihre Namen? Geheim.

Ein Musik-Experte zur AZ: "Alle reden über Glockenbach, keiner weiß, wer dahintersteckt - nix sickert durch. Gerade in München sehr ungewöhnlich. Das macht die Band umso spannender." Nach AZ-Informationen soll auch Songwriterin Ruuth (in Wahrheit: Alina Paulsen) an "Brooklyn" beteiligt sein. Sie schrieb bereits am Welthit "Life Goes On" der koreanischen Boygroup BTS mit.