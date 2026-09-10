Ein 47 Jahre alter Mann aus Ungarn wird in der Nähe des Zentralen Omnibus Bahnhofs von vier unbekannten Männern überfallen. Die Täter entkommen mit etwa 1000 Euro und dem Handy des Opfers. Es ist bereits die dritte Gewalttat innerhalb kurzer Zeit.

Im Bereich der Hackerbrücke und des ZOB sind zuletzt drei Überfälle verübt worden. Die Kripo ermittelt. (Symbolbild)

Es ist bereits das dritte Gewaltverbrechen seit Anfang September: Ein 47 Jahre alter Ungar mit Wohnsitz im Landkreis München war am vergangenen Samstagabend, 5. September, in einer Grünanlage an der Bernhard-Wicki-Straße unterwegs. Er setzte sich auf eine Parkbank unweit des Zentralen Omnibus Bahnhofs (ZOB).

Gegen 21 Uhr tauchten vier bislang unbekannte Männer auf und griffen den 47-Jährigen an. Die Täter schlugen den Mann und traten auf ihn ein, auch als er sich nicht mehr auf den Beinen halten konnte und am Boden lag. "Einer der Männer schlug dem 47-Jährigen zudem mit einer Glasflasche gegen den Kopf", so ein Polizeisprecher.

Täter entkommen mit Geld und Handy

Die vier Männer nahmen dem wehrlosen Opfer rund 1000 Euro und das Smartphone ab. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der 47-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Opfer kann keine Hilfe rufen

Weil ihm die Männer das Handy abgenommen hatten, konnte das Opfer zunächst keinen Polizeinotruf absetzen. Erst etwa zwei Stunden später traf er im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs auf Polizeibeamte, die sich dort aufgrund eines anderen Einsatzes befanden. Die Beamten meldeten den Überfall der Einsatzzentrale, für eine Sofortfahndung war es zu spät. Vor Ort wurden Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21.

Zwei der vier Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Etwa 1,90 Meter groß, kurze dunkle Haare, bekleidet mit einer blauen Hose und einer schwarzen Jacke.

Täter 2:

Etwa 1,65 Meter groß, kräftige Statur, kurze dunkle Haare und kurzer Bart, bekleidet mit einer blauen Hose und einem schwarzen T-Shirt.

Zu den beiden weiteren Tätern liegt keine nähere Beschreibung vor.

Zwei weitere Gewalttaten am ZOB

Am Freitag vergangener Woche, 4. September 2026, haben vier Männer am ZOB einen 20 Jahre alten Rumänen überfallen und ausgeraubt. Sie zwangen das Opfer, sich bis auf die Unterhose auszuziehen. Einer der mutmaßlichen Täter sitzt in U‑Haft. Bei einer Auseinandersetzung am 3. September 2026 am Zentralen Busbahnhof in der Arnulfstraße ist ein 55-jähriger Mann verletzt worden. Laut Polizei geriet der Mann gegen 22 Uhr mit zwei weiteren Männern in einen Streit. Dabei zog einer der Täter ein Messer und stach zu. Im Anschluss flüchteten die Angreifer. Einer von ihnen wurde von der Polizei in Tatortnähe gefasst.