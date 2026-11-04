Brennende Kerze als Ursache? Wohnung in Sendling in Vollbrand - eine Person verletzt
Am Mittwochmorgen hat es die Münchner Feuerwehr mit einem Einsatz in Sendling zu tun. In der Thalkirchner Straße 190, nahe der Kreuzung zur Brudermühlstraße, kam es gegen 10 Uhr zu einem Brand einer Wohnung im dritten Stock.
Frau bei Wohnungsbrand verletzt
In der Wohnung lebte eine Frau, die bei dem Brand verletzt wurde, wie die Feuerwehr auf AZ-Anfrage bestätigte. Sie wurde in eine Klinik gebracht.
Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Wohnung stand in Vollbrand und nun sei eine Kernsanierung nötig, so der Hausverwalter zur AZ.
Als Brandursache gilt aktuell eine Kerze, die an der falschen Stelle im Bad angezündet wurde, als wahrscheinlichste Erklärung.
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