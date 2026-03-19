Brandstiftung in Autohaus in Unterschleißheim – Münchner Kripo ermittelt

In dem früheren Autohaus, das momentan saniert wird, war bereits am 10. März ein Feuer gelegt worden. In beiden Fällen geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Nach den Brandstiftungen in einem ehemaligen Autohaus in der Südlichen Ingolstädter Straße ermittelt die Kripo. (Symbolbild)

Eine 53-Jährige auf dem Weg zur Arbeit bemerkte am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr, dass es in dem geschlossenen Autohaus in der Südlichen Ingolstädter Straße brannte.

Die Zeugin schlug umgehend Alarm. Sie informierte Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte die Flammen zügig. Trotzdem entstand ein Sachschaden von geschätzt rund 50.000 Euro in dem Gebäude. Brandfahnder der Kripo haben das frühere Autohaus untersucht und fanden eindeutige Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung.

Zweite Brandstiftung seit Anfang März

Das momentan leer stehende Gebäude wird derzeit von Bauarbeitern saniert. Die Kripo fand heraus, dass es in dem früheren Autohaus bereits am 10. März gebrannt hatte. Auch dieses Feuer war laut Polizeiangaben vorsätzlich gelegt worden. Die Flammen erloschen damals von alleine, der Sachschaden damals war daher gering. Zurück blieb lediglich ein schwarzer Fleck am Boden. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 13 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Südliche Ingolstädter Straße, Sportplatzstraße, Buchenstraße und Weidenweg (Unterschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.