Brandanschlag auf Münchner Technologieunternehmen Rohde & Schwarz

In der Nacht auf Donnerstag gibt es einen Brandanschlag auf das Münchner Technologieunternehmen Rohde & Schwarz. Die Polizei kann zwei Tatverdächtige festnehmen.

Auf die Münchner Firmenzentrale von Rohde & Schwarz ist ein Brandanschlag verübt worden. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr waren vor Ort.

Gegen Mitternacht wurden aus einem Auto heraus zwei Brandsätze auf eine Baustelle vor der Firmenzentrale des Münchner Technologieunternehmens Rohde & Schwarz in der Mühldorfstraße geworfen. Die Firma ist unter anderem im Bereich Sicherheitstechnik und Kommunikation für Behörden und das Militär tätig.

Brandsätze aus dem Auto auf Firmengelände geworfen

Ein Zeuge, der auf den Vorfall aufmerksam wurde, alarmierte die Polizei wegen des Brandanschlages, bei dem zwei Brandsätze geworfen wurden. Einer davon zündete im Bereich von Baucontainern, die vor der Firmenzentrale des Unternehmens stehen. Dieser konnte von Beamten der eintreffenden Polizeistreife gelöscht werden. Verletzt wurde dabei niemand, der Sachschaden ist gering.

Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Am Tatort fanden die Einsatzkräfte noch einen zweiten Brandsatz, der allerdings nicht gezündet hatte. Alarmierte Spezialkräfte des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) haben ihn unschädlich gemacht, dabei kam auch ein mobiler Roboter zum Einsatz. Für diesen Zweck wurde der betroffene Bereich weiträumig abgesperrt.

Ein nicht gezündeter Brandsatz wurde entschärft, dabei kam auch ein mobiler Roboter zum Einsatz. © Thomas Gaulke

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei an einer nahegelegenen Tankstelle am Innsbrucker Ring zwei Tatverdächtige festnehmen. Dabei handelte es laut BR sich um eine 28-jährige Frau und einen 38-jährigen Mann, beide mit bulgarischer Staatsbürgerschaft.

An dieser Tankstelle am Innsbrucker Ring konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen. © Thomas Gaulke

Wie sie mit dem Brandanschlag in Verbindung stehen, ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zu einem möglichen Motiv und den Hintergründen liegen bislang keine Informationen vor.