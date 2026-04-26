Großeinsatz der Feuerwehr im Münchner Stadtteil Neuperlach. In einem Zimmer eines Hotelkomplexes in der Nähe des S-Bahnhofs brennt es. 200 Gäste und das Personal müssen in Sicherheit gebracht werden. Ein Gast wird verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die automatische Brandmeldeanlage des Hotels in der Nähe des S-Bahnhofs Neuperlach Süd ging am Freitag kurz nach 21 Uhr los. Alle Mitarbeiter und die Gäste mussten das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Im zehnten Obergeschoss des Hotelkomplexes brannte eines der Zimmer.

Das Hotel wurde umgehend evakuiert. Rund 200 Gäste wurden von den Rettungskräften vorsorglich in Sicherheit gebracht.

Verletzter Hotelgast in Klinik eingeliefert

Gleichzeitig begannen die Feuerwehrleute mit dem Löschangriff im zehnten Obergeschoss. Es brannte nach Polizeiangaben im Zimmer eines 41-jährigen Mannes aus Sachsen-Anhalt. Er hatte eine Rauchgasintoxikation erlitten und zudem Brandverletzungen an den Händen. Der Hotelgast wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Kripo ermittelt zur Brandursache

Der Brand in dem Hotelzimmer war bereits nach wenigen Minuten gelöscht. Der Alarm konnte aufgehoben werden. Nach knapp 40 Minuten, kurz vor 22 Uhr, konnten die übrigen Hotelgäste wieder ihre Zimmer betreten.

Der Sachschaden in dem Hotelzimmer wird dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr auf einige Tausend Euro geschätzt. Brandfahnder der Kripo haben die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf einen technischen Defekt liegen bisher nicht vor. Möglicherweise war Fahrlässigkeit die Ursache für den Ausbruch des Brandes.