Boykott der WM in Katar: Park Café zeigt keine Fußballspiele

Die beliebte Location in München zeigt keines der WM-Spiele. Man könne eine Übertragung nicht mit dem eigenen Gewissen vereinbaren.

München - Sie ist und bleibt mehr als umstritten: Die Winter-WM in Katar. Am 20. November startet das Fußballturnier im Wüstenstaat – unter anderem wegen der teils gravierenden Menschenrechtsverstöße beim Stadionbau sorgt die Weltmeisterschaft weiter für Diskussionsstoff.

Park Café in München zeigt keine Spiele der Fußball-WM in Katar

In vielen Bars und Restaurants auf aller Welt gehört die Übertragung der Spiele zu einem solch großen Turnier einfach dazu – freilich auch in München. Doch das Park Café in der Sophienstraße am Alten Botanischen Garten, fast schon so etwas wie eine Münchner Institution, wird keines der WM-Spiele in diesem Winter zeigen.

Das teilten die Verantwortlichen am Dienstag via Social Media mit. "Wir haben im Park Café seit den 90er Jahren alle großen Fußballturniere gezeigt. Dieses Jahr können wir das nicht mit unserem Gewissen und den heutigen Schwerpunkten vereinbaren", heißt es im Beitrag. Und weiter: "Daher haben wir uns als eine der Top Fußball-Locations in München dafür entschieden die WM nicht zu zeigen."

Stattdessen wolle man sich lieber auf eine "gemütliche und besinnliche Vorweihnachtszeit" konzentrieren. Zuerst hatte die " " über den WM-Boykott des Park Cafés berichtet.

ÖDP fordert WM-Boykott der Stadt

Zuletzt hatte bereits die Stadtratsfraktion der ÖDP/München-Liste einen Katar-Boykott der Stadt gefordert. Spiele der WM sollen nicht beim Public Viewing auf öffentlichen Flächen – wie beispielsweise der Theresienwiese – gezeigt werden. Eine Antwort der Verwaltung dazu steht noch aus.

Was aber feststeht: Die WM in Katar bleibt weiter umstritten, auch in München.

