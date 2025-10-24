Botox geklaut: Arzt stiehlt Medikamente für zehntausende Euro aus Münchner Klinik

In einer Münchner Klinik verschwinden Medikamente für mehrere zehntausend Euro. Als mutmaßlicher Täter wird ein Arzt identifiziert.

Weil er Hyaluron und Botox für zehntausende Euro mitgehen ließ, hat ein Arzt nun richtig Ärger. (Symbolbild)

Weil er in einer privaten Schönheitsklinik an der Münchner Freiheit lange Finger gemacht hatte, hat ein 28-jähriger Arzt aus dem Landkreis München nun Ärger mit dem Gesetz.

Bei einer Routineinventur in der Klinik fiel auf, dass im Zeitraum vom 07.08.2025 bis 10.10.2025 wiederholt Wirkstoffe für ästhetische Medizin entwendet wurden.

Arzt lässt Botox und Hyaluron aus Münchner Schönheitsklinik mitgehen

Der Verdacht gegen den 28-jährigen Deutschen erhärtete sich, daher wurde gegen den Arzt Anzeige bei der Polizei erstattet. Am 20. Oktober wurde er in flagranti dabei erwischt, wie er erneut Botox und Hyaluron stehlen wollte.

Bei der, von Amtsgericht I erlassenen, Wohnungsdurchsuchung des Mediziners am 21. Oktober konnte die Polizei die entwendeten Arzneimittel im Wert von mehreren zehntausend Euro sicherstellen.

Gegen den 28-Jährigen wird jetzt wegen Diebstahls ermittelt. Laut Polizei plante der Arzt eine eigene Klinik zu eröffnen, in der die gestohlenen Medikamente Anwendung finden sollten.